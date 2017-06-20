Din görevlileri Büyükçekmece’de iftarda bir araya geldi

Büyükçekmece Belediyesi düzenlediği iftar programında, ilçede görev yapan din görevlilerini aynı sofrada buluşturdu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine; Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, onlarca din görevlisi ve ailesi katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlar açıldı. Belediye tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen diyanet görevlileri iftarına, ilçede çeşitli kurumlarda görev yapan yaklaşık 200 din görevlisi ailesi ile birlikte katıldı. Başkan Akgün’ün ev sahipliği yaptığı programda, Akgün masaları ziyaret ederek konuklarıyla sohbet etti.

Ramazan’ın bereketini ve sevincini konuklarıyla paylaşmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “1986 yılından bu yana çeşitli gruplara iftar sofrası kuruyoruz. Bugün din adamlarımıza iftar veriyoruz. Bugünün bir özelliği en uzun oruç bugün. Büyükçekmece iftarları artık halk tarafından benimsenmiş iftarlar. Herkes aşağı yukarı ne zaman iftar olacağını biliyor. Biraz sonra oruçlarımızı açacağız. Tuttuğumuz oruçları Yüce Allah kabul eylesin. Kadir Gecesi’nin de tüm İslam Alemine huzur getirmesini, özellikle Ortadoğu ‘da akan kanlara vesile olmasını, ülkemizde bolluk ve bereketin artmasını Yüce Allah’tan diliyorum. Pazar Gününden itibaren idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı’nın da önce ülkemize ve tüm İslam alemine barış, mutluluk, sevinç getirmesini diliyorum. Oruçlarımızı Allah kabul eylesin” dedi.