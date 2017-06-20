Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 22:41

Din görevlileri Büyükçekmece’de iftarda bir araya geldi

Büyükçekmece’deki din görevlileri, Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Din görevlileri Büyükçekmece’de iftarda bir araya geldi

20 Haziran 2017 22:41


Büyükçekmece Belediyesi düzenlediği iftar programında, ilçede görev yapan din görevlilerini aynı sofrada buluşturdu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine; Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, onlarca din görevlisi ve ailesi katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlar açıldı. Belediye tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen diyanet görevlileri iftarına, ilçede çeşitli kurumlarda görev yapan yaklaşık 200 din görevlisi ailesi ile birlikte katıldı. Başkan Akgün’ün ev sahipliği yaptığı programda, Akgün masaları ziyaret ederek konuklarıyla sohbet etti.


Ramazan’ın bereketini ve sevincini konuklarıyla paylaşmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “1986 yılından bu yana çeşitli gruplara iftar sofrası kuruyoruz. Bugün din adamlarımıza iftar veriyoruz. Bugünün bir özelliği en uzun oruç bugün. Büyükçekmece iftarları artık halk tarafından benimsenmiş iftarlar. Herkes aşağı yukarı ne zaman iftar olacağını biliyor. Biraz sonra oruçlarımızı açacağız. Tuttuğumuz oruçları Yüce Allah kabul eylesin. Kadir Gecesi’nin de tüm İslam Alemine huzur getirmesini, özellikle Ortadoğu ‘da akan kanlara vesile olmasını, ülkemizde bolluk ve bereketin artmasını Yüce Allah’tan diliyorum. Pazar Gününden itibaren idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı’nın da önce ülkemize ve tüm İslam alemine barış, mutluluk, sevinç getirmesini diliyorum. Oruçlarımızı Allah kabul eylesin” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!