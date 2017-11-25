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25 Kasım 2017 11:25

Dinar Belediye Başkanı Acar: "Türkiye’de yaşlanan bir nüfus var"

Evde Bakım Derneği tarafından İstanbul Fulya Sanat Merkezi’nde düzenlenen 4’üncü Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi’ne Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar da katıldı.

Dinar Belediye Başkanı Acar:

25 Kasım 2017 11:25

Konferansla ilgili konuşan Başkan Acar, "Türkiye’de yaşlanan bir nüfus var. Gerçekten dolu dolu bir sempozyum ülkemiz adına faydalı olacağına inanıyorum" dedi.


Evde Bakım Derneği tarafından Beşiktaş Fulya Sanat Merkezi’nde 4’üncü Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi gerçekleştirildi. 23-25 Kasım tarihleri arasında yapılan kongrenin ana teması “Herkese Evde Sağlık” olarak belirlenirken kongrede evde sağlık ve bakım alanındaki yeni gelişmeler paylaşıldı. Evde sağlık ve bakım hizmetlerinin Türkiye’de yaygınlaşması ve bu hizmetlerin uluslararası standartlarda sunulmasının hedeflendiği kongreye Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar da katıldı.


Yerel yönetimlerde evde sağlık ve bakım hizmetleri hakkında konuşan Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, "Bu konuda uzman olan bilim adamlarının bir çalıştay grubu. Son derece faydalı olacağına inanıyorum. Tabi ki her şeyden önce sağlık son derece önemli. Türkiye’de yaşlanan bir nüfus var. Yaşlanan nüfusunun karşısında yaşlı olan kişilere evde bakımla ilgili ne yapılabilir? Burada tartışılıyor. Gerçekten dolu dolu bir sempozyum ve panel oluyor. Ülkemiz adına faydalı olacağına inanıyorum" dedi.



"Yaşlandıktan sonra da bu kişilerin kaliteli bir hayat sürmesi öngörülüyor"


Başkan Acar konuşmasının devamında, "Sağlıklı yaşlanma, yaşlandıktan sonra da bu kişilerin kaliteli bir hayat sürmesi öngörülüyor. Kendi olduğu bölgede, yörede, kendi evinde bakım öngörülüyor. Yaşlandıktan sonra insanlar evinden bulunmuş olduğu çevreden pek ayrılmak istemezler. Kendi evinde en iyi şekilde konforlu ve kaliteli yaşamı sürdürebilme adına ne yapılabilir? Tartışılıyor" ifadelerini kullandı.



"Ülkemize örnek olabileceğini düşünüyoruz"


Dinar Belediyesinde Gerontolog olarak çalışan Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, "Bir hastaya evde bakarsak ya da evde bakabilirsek yurt dışında olduğu gibi ciddi anlamda ekonomik katkı sağlayacağız. Biz bunu Dinar’da Dinar Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. Evde yatılı hasta olan kimselerin yara bakımını, gerekiyorsa hastaya bakan kişiye psikolojik destek, hasta bakımı nasıl olur? Bunların eğitimlerini veriyoruz. Bugün de burada diğer kurumlara Dinar’da yaptığımız bu çalışmaları anlatacağız. Ülkemize örnek olabileceğini düşünüyoruz" dedi.




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