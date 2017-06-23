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23 Haziran 2017 12:10

Dinçer: “Hedefimiz PSA’nın dünyadaki en büyük bayisi olmak”

Odak Opel Genel Müdürü Cihan Dinçer yılda ortalama 4 bin adet Opel marka araç sattıklarını ve hedeflerinin PSA’nın dünyadaki en büyük bayisi olmak olduğunu söyledi.

Dinçer: “Hedefimiz PSA’nın dünyadaki en büyük bayisi olmak”

23 Haziran 2017 12:10


Avrupa’nın 2’ inci en büyük otomobil üreticisi Fransız PSA Group tarafından geçtiğimiz aylarda satın alınan Opel markasının en çok satan bayisinin Odak Opel olduğu açıklandı. Açıklamayı yapan Odak Opel Genel Müdürü Cihan Dinçer yılda ortalama 4 bin adet Opel marka araç sattıklarını ve hedeflerinin PSA’nın dünyadaki en büyük bayisi olmak olduğunu belirtti.


Merkezi İstanbul’da bulunan Odak Opel, yaptığı satışlarla Avrupa’daki bayileri de geride bırakarak son 15 yılın en çok satanı oldu. Dinçer, “Yeni hedefimiz PSA’nın dünyadaki en büyük bayisi olmak. Daha fazla araç satarak bu hedefe ulaşmaya çalışacağız. Yılda ortalama 4 bin adet Opel marka araç satıyoruz. Bu rakamlarla Avrupa’daki birçok bayiyi geride bırakırken Türkiye’deki bayiler arasında da ilk sıradayız” dedi. 1989 yılından bu yana Opel bayisi olarak hizmet verdiklerini söyleyen Dinçer, “Standartların üzerinde müşteri memnuniyetini hedef alan hizmet anlayışımızla, eğitimli kadromuzla, sürekli kendimizi geliştirerek 1989 yılından bugüne Opel bayileri içinde haklı ve seçkin bir üne sahibiz” diye konuştu. Peugeot ve Citroen araçların üreticisi olan Fransız PSA Group, Opel’i ABD’li General Motors’dan 2 milyar 200 milyon euro karşılığında satın almıştı.




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