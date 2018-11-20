“Diplomasız Kimse Kalmasın” Projesinde ilk ders zili

Sultanbeyli Belediyesi ile Kültürlü Gençlik Derneği'nin ortaklaşa hayata geçirdiği “Diplomasız Kimse Kalmasın” projesi kapsamında öğrenimlerini çeşitli sebeplerle yarıda bırakan vatandaşlar Yunus Emre Değerler Akademisi'nde ders görmeye başladı.

Açık lise ve açık orta okul programlarını kapsayan projede Pazar günleri açık lise öğrencilerine edebiyat, tarih, coğrafya ve matematik dersleri verilirken açık orta okul öğrencilerine ise matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ve Türkçe dersleri veriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeyli'de eğitim alanında başlattığımız seferberlikle eğitiminden çeşitli sebeplerle uzak kalmış gençlerimizi, yetişkinlerimizi okul sıralarına tekrar döndürmeyi amaçlıyoruz. Açtığımız açık ortaokul ve açık lise kurslarımızla Cumhuriyeti'mizin 100. yılında 'diplomasız kimse kalmasın' diyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa kayıt olan 100 öğrencinin destek amaçlı kaynak ders kitapları törenle verilirken kayıtlar Yunus Emre Değerler Akademisi'nde devam ediyor.