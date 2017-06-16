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16 Haziran 2017 09:15

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü metrobüs yoluna daldı

E-5 Karayolu Kadıköy istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak metrobüs yoluna daldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü metrobüs yoluna daldı

16 Haziran 2017 09:15


E-5 Karayolu Kadıköy istikameti Fikirtepe mevkiinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy istikametine seyir halinde olan 34 HH 5669 plakalı otomobil, sürücüsü Enes Mutlu’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarparak metrobüs yoluna daldı. Şans eseri kazanın yaşandığı sırada yoldan metrobüsün geçmemesi olası bir faciayı engelledi. Otomobilin bariyerlere çarparak metrobüs yoluna girdiğini gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken olay yerine polis ekipleri geldi.


Otomobilin bariyerleri aşarak yola girmesi nedeniyle metrobüslerde yoğunluk yaşandı. Kaza nedeniyle metrobüsler tek şeridi kullanabildi. Kazaya karışan otomobilin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından metrobüs trafiği yaklaşık 45 dakika sonra normale döndü.


Polis tarafından yapılan alkol testinde otomobil sürücüsünün 115 promil alkollü olduğu tespit edildi.




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