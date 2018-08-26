Direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarpan şoför araçta sıkıştı

Kazada araçta sıkışan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Maltepe Başıbüyük Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 YB 1083 plakalı Davut Caymak yönetimindeki otomobil Kayışdağı istikametinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ani fren yapan araç yol kenarında bulunan trafik lambası direğine çarptı. Çarpma sonucu otomobil sürücüsü Davut Caymak araç içerisinde sıkıştı. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan ve ambulansa alınan Caymak, tedavi altına alınması için hastaneye kaldırıldı.

"Hakimiyetini kaybedip direğe çarptı"

Yoldan geçen bir vatandaş, “Sesini duyduk, direğe çarptı. Yukarıdan aşağıya doğru geldi. Oradan kurtarayım derken direksiyon hakimiyetini kaybediyor, direğe çarpıyor” dedi.