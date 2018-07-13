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13 Temmuz 2018 11:10

Diş boyu kısalığının çözümü var

Protez Uzmanı İlker Arslan, diş boyu uzatma ameliyatının diş boyu kısalığından şikayetçi olan hastalar tarafından sıklıkla istenen bir uygulama olduğunu belirterek, “Genelde gülündüğünde diş etlerinin daha fazla görünmesi ve dişlerin kısa kalmasından kaynaklanan estetik kaygıları gidermek için yapılır” dedi.

Diş boyu kısalığının çözümü var

13 Temmuz 2018 11:10


Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, Diş boyu uzatma ameliyatlarında 2 farklı yöntem bulunduğunu ifade ederek, “Bunlardan birincisi diş etlerinin yukarıya doğru çekilerek dişlerin görünür kısmının daha fazla görünür olmasını sağlamaktır. Buna pembe diş estetiği de denilmektedir. Bir diğer yöntem ise, porselen lamine kaplamalar ile dişi aşağısından uzatılması işlemidir. Bu işlemde bir kaplama yöntemidir” diye konuştu.


Dişi porselen lamine ile uzatma yönteminin en sık tercih edilen yöntem olduğunu anlatan Protez Uzmanı İlker Arslan, “Dişin ön kısmına yapışan porselen lamineler, takma tırnak gibi porselen tabakalardır. Dişi en iyi şekilde uzatmanın kaliteli bir yoludur. Porselen lamineler aracılığıyla diş kolaylıkla uzatılır, renginde, boyunda ve formunda istenilen şekilde oynamalar yapılabilir.” dedi.


Dişin dudakla ilişkisi iyiyse dişi aşağıya doğru uzatmanın doğru bir tercih olmayacağını kaydeden Protez Uzmanı İlker Arslan açıklamasını şöyle sürdürdü; “Yukarı doğru uzatma tekniğinde dişe ve diş etine müdahale edilir. Pembe estetik uygulaması yapılır. Pembe estetikte lazerle diş etleri yukarıya doğru seviyelendirilerek dişin boyu istenilen düzeye getirilir. Böylece diş etleri daha az görünür hale gelebilir.


Diş boyu uzatma işlemleri lazer uygulamaları ile diş etlerine uygulandığı için yaklaşık 10-15 dakika civarında sürmektedir. Lazer ile yapılan diş boyu uzatma işlemlerinde ağrı ve kanama olmaz. Eğer dişlerinde herhangi bir sağlık sorunu yaşamıyorsanız, çarpıklıklar, dişlerinin aralarında açıklık gibi problemler yoksa yalnızca lazer uygulamaları ile diş etinde işlem yapılarak diş boyu uzatılabilir.”




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