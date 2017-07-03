Diş çürüklerini beslenme tarzı tetikliyor

Günümüzde hazır gıda endüstrisinin gelişmesiyle birlikte her an elimizin altında olan bu tür gıdaların tüketiminin de artması, daha az çiğneme gerektiren yumuşak gıdalarla beslenilmesi, günümüzde diş çürüğü artışının başlıca sorumlusu olarak kabul ediliyor. İlk insanların sert gıdalarla beslendikleri için dişlerdeki temizliğin doğal yollardan gerçekleştiğini belirten İAÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimi Aylin Bal, günümüzde hazır gıda ve daha az çiğneme gerektiren yumuşak gıdaların diş çürüklerine davetiye çıkardığına vurgu yapıyor.

Elma, havuç, ayva ısırılarak yenmeli!

Elma, havuç, ayva gibi sert besinlerin ısırılarak yenmesinin diş etlerini güçlendirdiği gibi dişlerin mekanik temizlenmesini de sağladığını ifade eden Diş Hekimi Bal, “Bu tarz meyveleri ısırarak yemeye özen göstermeliyiz” diyor.

Diş düşmanı yiyecek ve içeceklere dikkat!

Diş hekimi Aylin Bal; işlenmiş karbonhidratlar, alkol, yapışkan gıdalar, kola-gazoz gibi şeker ve asit oranı yüksek içecekler, limon, sık kahve ve çay tüketimi, şekerli sakız gibi yiyecek ve içecekleri diş sağlına düşman gıdalar olarak tanımlarken; protein, peynir, yoğurt gibi kalsiyumdan zengin gıdalar, yer fıstığı, rafine edilmemiş hububat, kereviz, yeşil çay, kivi, balık, şekersiz, xylitollü sakız, elma gibi gıdaların diş dostu gıdalar olduğunu belirtiyor.

Neyi nasıl tüketmeliyiz?

Diş Hekimi Bal, içeriğinde yüksek düzeyde şeker ya da nişasta bulunan yiyeceklerin öğünler arasında değil, ana öğünler esnasında tüketilmesinin diş sağlığı açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Şekerli gıda yedikten sonra bir parça peynir yemenin diş çürümesinin önüne geçeceği bilgisini de paylaşan Bal, yemeklerden sonra veya bir şey atıştırdıktan sonra su içmenin dişler açısından faydalı olacağını belirtirken, suyun besinlerin renklerinin diş minelerinize geçişini azaltacağı gibi ağız içi asiditesini de korumaya yardımcı olacağına vurgu yapıyor. Bal, biberonla beslenen çocuklarda özellikle gece verilen sütün içerisine pekmez, reçel gibi şekerli gıdalar koyulmaması uyarısında bulunuyor.