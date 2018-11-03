Diş etindeki renklenmeler hastalık belirtisi olabilir

Uzmanlar dişetindeki renklenmelerin ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor.

İnsan cildinin rengini belirleyen “melanin” adlı pigment, dişetlerinin renginin oluşumunda da rol alıyor. Ancak dişetlerinde olağandışı renklenmeler, hastalık belirtisi olarak da karşımıza çıkabiliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Dentaydın) Periodontoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre Meşeli, dişeti renklenmesinin esmer tenli olmaya, sigara kullanımına bağlı olduğu kadar, birtakım hastalıklara da işaret edebileceğini kaydetti.

Renklenme neden oluyor?

Sağlıklı bir dişeti dokusunun soluk pembe bir renge sahip olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Meşeli, “Bazı durumlarda dişetinde morumsu-kahverengi renklenmeler görülebiliyor. Bu durum özellikle koyu tenli yahut sigara içen bireylerde karşımıza çıkmakla birlikte, bu tip renklenmeler bazı cilt ve böbrek hastalıklarının da ön belirtisi olarak karşımıza çıkabiliyor” şeklinde bilgi verdi.

“Öncelik etkenin ne olduğunu bulmak”

Dişeti renklenmelerinin tedavisinde öncelik, etkenin ne olduğunu bulmaktan geçer diyen Meşeli, şöyle devam ediyor: “Eğer bu renklenme başka hastalıkların ön belirtisi olarak karşımıza çıkıyorsa, hastaları tıp doktorlarıyla iletişime geçmeleri yönünde bilgilendirerek dişetindeki estetik problemin çözümüne daha sonra geçiyoruz. Bu nedenle dişeti renklenmesi, genelde estetik bir problem olarak karşımıza çıksa da, muhakkak bir dişeti hastalıkları uzmanına başvurarak sebebe dair bilgi alınmasında fayda var” dedi.

Renklenme tedavisi nasıl yapılıyor?

Dişeti renklenmesinin cerrahi tedavisinin, söz konusu sahanın cerrahi olarak uzaklaştırılması şeklinde yapıldığını kaydeden Meşeli, “Bu amaçla bisturilerden faydalandığımız gibi, gelişen teknolojinin ışığında lazer cihazları kullanılarak lokal anestezi ile tedavi de mümkün. Ancak sigara kullanan bireylerde, uzaklaştırılan renklenmiş dokular, kullanılan sigara miktarıyla ilişkili olarak tekrar renklenebiliyor” ifadelerini kullandı.