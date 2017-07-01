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01 Temmuz 2017 11:17

Diş hekimi korkusu artık tarih oluyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, navigasyonlu anestezi ile diş hekim korkusunun tarih olduğunu söyledi.

Diş hekimi korkusu artık tarih oluyor

01 Temmuz 2017 11:17


Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, “Dişlerinizde ağrı şikayetiniz olduğu halde, acı duyma endişesi ile diş hekimine gitmekten çekiniyorsanız, Ağrı duymamanız için uygulanan anestezi teknikleri sizi ürküyor ise,Ağrı hissinin tam olarak engellenemeyeceğinden endişeli iseniz, Endişeleriniz hakkında hekiminizin sizin yeterince dinlemediğini düşünüyor iseniz Sizi anlayabilecek hekimler ile teknolojinin bu alandaki gelişmelerinden faydalanarak bu endişeleriniz giderilebilmektedir” dedi.


İnsan ilişkilerinin birçok yönünde olduğu gibi özellikle hasta hekim ilişkilerinde güvenin esas olduğunu ifade eden Kazak, “Doğru tedavinin yapılabilmesi ise hekimin, hastanın beklentilerini anlayıp, teşhis ve tedavi tekniğini ona göre saptamasından geçer. Dinleyen ve hastanın endişelerini anlamaya çalışan bir hekim, her hastanın hakkıdır. O yüzden hekiminiz ile ilk seansınız bir tanışma olarak planlanıp, soru işaretleriniz giderilebilir. Böylece hasta hekim kooperasyonunun temelleri sağlam bir şekilde atılmış olacaktır” diye konuştu.


Günümüzde klasik olarak kullanılan dental enjeksiyonlar (iğne) yerine, The WAND (Bilgisayar kontrollü lokal anestezi) sisteminin, lokal anestezi enjeksiyonuna bağlı oluşan ağrıyı azaltmak için geliştirilmiş olduğunu kaydeden Kazak, “Navigasyonlu anestezinin avantajı, anestezik solüsyonun daha yavaş ve dokunun yoğunluğuna göre verilmesini sağlayarak ağrıya neden olan basınç hissini ortadan kaldırır. Cihazda kullanılan uç neredeyse hastanın fark edemeyeceği kadar incedir. Navigasyonlu anestezinin anestezi için kullanılan solüsyon geleneksel teknik ile aynıdır. Herhangi bir zararı yoktur. Her hastaya uygulanabilir. İşlem sonrası anestezinin etkisi geleneksel yönteme göre daha hızlı geçer” açıklamalarında bulundu.




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