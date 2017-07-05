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05 Temmuz 2017 10:49

Diş kırıklarına Bonding ile son

Bonding Adeziv sistem dişin üzerine tek seansta bazı malzemeler uygulayarak dişin şeklini değiştirme işlemi olduğunu belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.

Diş kırıklarına Bonding ile son

05 Temmuz 2017 10:49

Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, kırık dişlerin bonding uygulaması ile tedavi edileceğini söyledi.


Diş Hekimi Ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu,"Bonding uygulaması sıklıkla diş aralıklarını kapatmakta kullanılır. Bir kaç dişin yada bir dişin aralıklarının kapatılmasında çok başarılı bir yöntemdir. Bonding, genç yaştaki insanlarda bir travmayla veya düşme etkisi ile dişi kırıldığında o kişiye porselen diş yapılamadığı zaman kullanılır. Dişin yarısının kırık olduğu durumlarda bile bonding başarılı olur. Kırık diş üzerine tekrar yeni diş yapmak tek seansta yaklaşık diş başına yarım saatlik bir süre içerisinde uygulanabilir" dedi.



“Bonding tamamen dişi koruyucu bir uygulamadır”


Bondingin en güzel yanının ise minimal invaziv bir uygulama olduğunu kaydeden Yrd.Doç.Dr. Kışlaoğlu, "Yani; dişe hiç zarar vermeden dişe malzemeyi yapıştırarak yapılan bir yöntemdir. Çoğu durumda dişin sadece arasına veya dişin kırılan kısmına yapılan bir yöntemdir. Bu sebeple bonding tamamen dişi koruyucu bir uygulamadır. Bonding uygulama, estetik diş hekimliğinde yapılan güzel, kolay ve kısa sürede yapılan bir tekniktir" ifadelerini kaydetti.




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