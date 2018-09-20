“Diş sorunları kişide güven eksikliğine neden oluyor”

Levent Devrim Üstün konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çarpık dişler, lekeli dişler ve eksik dişler, insanların güvenle gülümsemesini engelleyen sorunların başında geliyor. Bu da kişide güven eksikliğine ve depresyona girmesine neden oluyor. Ağız sağlığı bakımı için seçilen uzman ise son derece önemli diye vurgu yapan Dr. Levent Devrim Üstün, yanlış ellerde diş beyazlatmanın, ağızda yanık gibi ciddi hasara yol açtığını söyledi. Dr. Levent Devrim Üstün, ağız sağlığının üstünde durarak, “Sağlıklı bir ağız, içten bir gülüş, kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığında son derecede önemli bir rol oynamakta” diyerek, “Gülmenin kişinin ilişkileri ve kariyerleri üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Eğer kişi sağlıklı bir ağız yapısına sahip değilse ve toplum içinde gülmekten çekiniyorsa bu da onda güven eksikliğine sebep olabilir” dedi.

Diş problemleri ciddi sağlık sorunlarının habercisi

Diş ve diş etlerinin sağlıklı olmasının tüm vücudunuzun sağlığıyla bağlantılı olduğunun altını çizen Üstün, iyi bir ağız sağlığının, başta kalp krizi, diabet ve felç olmak üzere birçok sağlık sorunu riskini azalttığını söyledi. Üstün, şu tavsiyelerde bulundu: “Diş eti sağlığı için diş ipi kullanılmalı. Diğer yandan da şekersiz sakız çiğnemek de gün boyunca diş tartarı, diş taşı ve bakteri plağı oluşumunu nötralize etmektedir,”

Stresinizi azaltmak için gülümseyin

Gülmenin endorfin salınımı sağladığını da belirten Üstün, “Endorfin insanın kendisini iyi hissetmesini sağlayan bilindiği üzere mutluluk hormondur. Sporda da aynı salınım gerçekleşir. Gülümsemenizi iyileştirerek çevrenize daha güzel enerji yayabilir ve kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Gün içinde yaşadığınız olumsuz olaylar karşısında stresinizi azaltabilirsiniz. Bunun için de sağlıklı bir diş yapısına sahip olmak şart” diyerek sözlerini sonlandırdı.