Diş teli takıldıktan sonrasına dikkat

Aydan Coşkun Ateş, sabit ortodontik tedavi süresince dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyardı.

Aydan Coşkun Ateş, tedaviye başlanmadan önce braketlenecek dişlerde çürükler mevcutsa, gerekli tedavileri yapılması, diş taşları varsa temizlenmesi ve ağız hijyeni mükemmel olması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi;

“Tedavi boyunca da her gün gerekirse diş ipi, özel amaçlı ortodontik fırça ve ara yüz fırçası kullanmalısınız. Sabit ortodontik tedavi süresince braketlerin kırılmasına, tellerin çıkmasına veya bükülmesine sebep olacak sert ve yapışkan gıdalardan mutlaka uzak durmalısınız. (Örneğin; Sakız, karamel, lokum, fındık, fıstık, leblebi, ayva, erik; tost, börek, ekmek, pide, lahmacun gibi hamur işlerinin sert kenarları).

Elma, armut veya havuç gibi sert meyve ve sebzeleri ısırarak değil bıçakla doğrayarak yemelisiniz.

Zeytin, kiraz gibi küçük ve çekirdekli gıdaları çekirdeğini ayıklayarak dikkatle yemelisiniz.

Çikolata elle koparılmalı, dil ve damak arasında eritilerek yenmeli. Lokmalar küçük parçalar halinde, kesilerek ya da koparılarak ağıza alınmalı.

Kola, fanta gibi asitli içecekler mümkün olduğunca az tüketilmeli, tüketildiğinde pipetle içilmeli, sonrasında da mümkün olan en kısa zamanda dişler fırçalanmalıdır.”

Ortodontik aygıtlara alışma süresinin yaklaşık 1 hafta olduğunu söyleyen Aydan Coşkun Ateş, “İlk günlerde hafif baskı, yemek yerken ağrı hissi, yemek haricinde kuvvet gelen dişlerde nabız atışına benzer bir his olabilir. Bu rahatsızlığı bertaraf etmek için yemeklerden önce hekiminizin önerdiği bir ağrı kesici alabilir ve alışma süresini daha kolay atlatabilirsiniz. Takılan aygıtların kenarları dudağınızı, dilinizi veya yanağınızı acıtırsa hekiminizin verdiği özel ortodonti mumlarından bir parça koparıp acıtan bölgenizdeki telin üzerine yapıştırabilirsiniz.

Apareylerin herhangi birinin acıtması, kaybolması, kırılması halinde mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz. Tedavi sırasında özellikle aylık randevulardan sonra dişlerde hassasiyet ve hareket etme hissi olması doğaldır. Bu durumda telaşlanmamalı ve gerekli durumda doktorunuzdan bilgi almalısınız. Randevu tarih ve saatlerinize düzenli olarak zamanında gelmeye özen gösteriniz.

Size verilen randevuya tarihi ve saatinde gelemeyecekseniz lütfen bir gün önceden doktorunuza ulaşıp randevunuzu değiştiriniz. Randevunuzda meydana gelecek aksilikler tedavinizi olumsuz yönde etkileyecektir. Hekiminiz tarafından size verilmiş olan aparey, lastik, ağız dışı aygıtlar hekiminizin size önerdiği saatlerde ve önerdiği şekilde kullanılmalı. Aksi takdirde tedaviniz uzayabilir” dedi.