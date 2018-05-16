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16 Mayıs 2018 15:14

DİSK üyelerinden ABD Konsolosluğu önünde İsrail protestosu

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Nakliyat İşçileri Sendikası üyesi bir grup, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı protesto etmek amacıyla ABD Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi.

DİSK üyelerinden ABD Konsolosluğu önünde İsrail protestosu

16 Mayıs 2018 15:14


ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasını protesto etmek amacıyla Filistinlilerin Gazze’nin İsrail sınırında önceki gün başlattığı gösterilerde İsrail askerleri katliam yapmıştı. Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi duruma tepki göstermeye devam ediyor. Gösteriler kapsamında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal İşçileri ve Nakliyat İşçileri Sendikası üyesi bir grup, ellerinde döviz, pankart ve flamalarla Sarıyer İstinye’deki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkonsolosluğu önüne geldi. İsrail ve ABD aleyhine slogan atan grup, Filistin’e özgürlük istedi.



“İnsanlığa sahip çıkmak için buradayız”


Sloganların ardından yapılan basın açıklamasında, “Bugün bu acı hatıraları hatırlamak için buradayız. Sadece Kudüs’e ve Filistin halkına değil, insanlığa sahip çıkmak için, geleceğimizi korumak için buradayız. Filistin halkı biliyor ki, onların gerçek dostları, ikiyüzlü iktidarlar değil Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki işçi sınıfıdır. Türkiye’deki işçiler her zaman olduğu gibi Filistin halkının yanındadır” dedi.


Grup açıklamaların ardından sloganlar atarak İstinye sahile doğru yürüdükten sonra dağıldı.




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