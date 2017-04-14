İmza töreninde DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalış, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun artık DİSK/Genel-İş Sendikası üyesi olduğunu duyurdu. İmamoğlu, “Bir toplumda emek huzurlu değilse, iş gücü keyifli değilse toplumun huzurlu olmasını beklemek mümkün değil” dedi.

Kamu emekçilerinin haklarını alması ve demokratik bir düzende çalışmalarını sağlaması hedefiyle her zaman işbirliği içerisinde olan Beylikdüzü Belediyesi ve DİSK/Genel-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesine imza attı. Geçmiş yıllarda yapılan ve bu yıl da tekrar imzalanarak süresi iki yıl daha uzatılan sözleşme, mali olarak yüzde 12’lik bir artışı içeriyor. İşçilerin ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmeyi amaçlayan sözleşmenin imza töreninde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu imzayı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalış ile birlikte attı.

“Çalışma arkadaşlarımın mutluluğu bizim için en değerli unsur”

Emeğin karşılığını her zaman layıkıyla vermek için çalışan Başkan Ekrem İmamoğlu, “Bir toplumda emek huzurlu değilse, iş gücü keyifli değilse toplumun huzurlu olmasını beklemek mümkün değil. Sosyal demokrat hayat felsefemizde, çalışma arkadaşlarımın mutluluğu bizim için en değerli unsur. İş sözleşmesi hayırlı olsun” diye konuştu.

Sözleşmenin işçilere olan faydasından söz eden DİSK Genel Başkanı Kani Beko, adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin bir toplum için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, güvencesi ve hakları olmasını isteyen işçiler için, sosyal hakları koruyan adımlar atıldığını dile getirdi.

Başkan İmamoğlu artık sendikalı

İmza töreninin ardından Beko, Başkan İmamoğlu’nun artık sendika üyesi olduğunu duyurdu. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde CHP Eski Milletvekili Süleyman Çelebi, CHP İlçe Başkanı Av. Turan Taşkın Özer, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları,KESK’e bağlı sendika yöneticileri, Genel-İş Sendikası Avrupa ve Anadolu yakası yönetici ve temsilcileri ve sendika üyeleri de hazır bulundu.