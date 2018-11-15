Dişte tercih edilen kaplama, zirkonyum

Diş Hekimi Göker Taşkınsu, diş kaplamalarında tercih edilen metotlardan zirkonyum kaplama ile ilgili açıklama yaptı. Diş kaplamaları estetik ve fonksiyon kayıplarının telafisinde önemli bir tedavi metodu olduğunu kaydeden Taşkınsu, "Diş kaplamaları metal destekli yani alt yapısı metal üst kısmı ise porselen olan ve alt yapısı zirkonyum olup üstüne porselen gelen yapılarda olabilmektedir" dedi.

Zirkonyum daha çok tercih edilen metotlardan biri

Metal destekli porselen kaplamalarda uzun vadede diş eti hizasında koyulaşma ve nadirende görülse metal allerjisine rastlanıldığı bilgisini veren Diş Hekimi Göker Taşkınsu, "Bununla birlikte metal destekli porselenlerin metal kısımları çoğunlukla döküm metodu ile yapılmaktadır. Döküm esnasında ise metal büzülmesinden ötürü diş eti uyumu pek mümkün olamamaktadır. Bu tip sakıncalarından dolayı dijital veya klasik metodlar ile alınan ölçülerden sonra el değmeden dişe uyumlu hale getirilen zirkonyum daha çok tercih edilen metodlardan biri olmuştur" şeklinde konuştu.

Zirkonyum kaplamaların ışık geçirgenliklerindeki üstünlüklerinden ötürü estetik olarak da metal destekli porselenlere göre daha çok tercih edildiğini belirten Taşkınsu, "Diş etleri açısından değerlendirmek gerekirse zirkonyum kaplamaların diş etlerine uyum konusunda ki üstünlükleri diş eti hastalığına yakalanma riskini de azaltmaktadır. Sonuç olarak zirkonyumlar; diş etlerine uyumları, içlerinde koyu metal bulundurmamaları ve estetik üstünlükleri açısından günümüzde daha çok tercih edilen tedavi metodudurlar" ifadelerini kullandı.