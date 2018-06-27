Diyabet hastalığında beslenme önemli

Tuğba Karakuş Bildik, Hem Türkiye’de hem de dünyada yaygın görülen diyabet hastalığı bir çok farklı sağlık sorununu da beraberinde getirebildiğini belirterek, “Bu hastalıkta doğru beslenme büyük önem taşıyor” dedi.

Tuğba Karakuş Bildik, Tip 1 Diyabet Hastalığının ( Diabetes Mellitus ) doğuştan veya zaman içerisinde gelişen, Pankreas Beta Hücre harabiyeti sonucu insülin hormonu üretiminin azalması veya sentezlenememesine bağlı İnsulin eksikliği nedenli gelişen hastalık olduğunu anlatarak, “Tedavisi, İnsülin takviyesinin dışarıdan yapılmasıdır. Tip 1 Diyabet için İnsülin tedavisi, vücuttaki eksiği tamamlama tedavisidir. Halk arasında sanıldığının aksine; İnsülin kullanımı bağımlılık yapmaz, eksik insülin dışarıdan tamamlanmaktadır. Bu Yüzden Tip 1 Diyabet hastalarının insülini düzenli kullanımı ve şeker takipleri, hastalığın seyri açısından çok önemlidir” diye konuştu.

Güncel sağlık haberlerinin yer aldığı probiyotix.com sitesinin de yazarı olan Uzman Dr. Tuğba Karakuş Bildik sözlerine şöyle devam etti; “Tip 2 Diyabet; vücut hücrelerinde, mevcut olan insuline karşı gelişen direnç sonucu oluşan insülin salınım bozukluğudur. Tip 2 Diyabet ( İnsulin Direnci ) vücutta farklı bağışıklık mekanizmalarını tetikleyerek; Karaciğer yağlanması, Obezite, Hormonal Bozukluklar, Dejeneratif Hastalıklar, Kalp ve Damar Hastalıkları gibi birçok hastalığın temelini oluşturmaktadır. Genetik potansiyel tek başına sebep değilse de, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam ile birlikte, Tip 2 Diyabet zeminini hazırlamaktadır.”

Uzman Dr. Tuğba Karakuş açıklamasını şöyle sürdürdü; “Tip 2 Diyabet ve Obezitenin en büyük sebebi, vücuda yüksek oranda ve sürekli alınan Glikoz; yani Şekerdir”

Diyabette beslenme çok önemlidir. Bilinenin aksine sık sık ve az az yemek insülin direnci ve şeker hastalığını tetiklemektedir. Öğün sayımızı gün içerisinde 2 veya 3’ün üzerine çıkarmamak; bu öğünlerde içerik olarak ne yediğimiz kadar önemlidir.

Doğru ve dengeli beslenmenin ilk adımı; endüstriyel ve işlenmiş gıdalardan ( koruyucu ve katkı maddesi içeren, pakete girmiş her türlü besinden ) uzak durmaktır.

Ağza alınan her lokmayı iyice çiğnemek; mide bağırsak sistemine sindirim için yardımcı olduğu gibi bir çok rahatsızlığı önler; hem de doyma hissinin daha erken oluşmasını sağlar. Ağzımıza aldığımız her lokmayı en az 10 kez çiğneyerek yutalım.

Akşam öğünü saatini; yaz ayları ve kış aylarında dengeleyip, uykudan en az 3 saat öncesinde bitirmiş olursanız, alınan gıdaların sindirimi uyku öncesi sağlanabildiği gibi, metabolizmanın yavaşlamasını ve insülin direncinin yükselmesini de engellemiş olursunuz.

Renkli sebzeler tüketmeye özen gösterin. Özellikle kırmızı, mor, pembe renkli besinler! Kırmızı lahana, domates, patlıcan, turp, kırmızı biber, pancar gibi.. Bu sebzelerin hem glisemik indeksleri düşük, hem de vitamin, mineral açısından zengin olduklarını unutmayalım.”