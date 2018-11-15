Diyabet ve KOAH Gününde sağlık taraması

14 Kasım Dünya Diyabet ve KOAH Günü kapsamında, bu hastalıklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dörtyol Meydanı'nda sağlık taraması gerçekleştirildi.

Esenler Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği'nin ortak çalışmasıyla 14 Kasım Dünya Diyabet ve KOAH Günü çerçevesinde Dörtyol Meydanı'nda sağlık taraması gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 1. ve 2. Sınıf öğrencileri tarafından tansiyon, beden kitle endeksi ve karbon monoksit ölçümü yapıldı. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş da stantları ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet etti ve görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Diyabet ve KOAH'la ilgili bilgi verildi

Dörtyol Meydanı'nda kurulan sağlık çadırlarında Esenlerli vatandaşlara diyabet ve KOAH hastalıklarıyla ilgili bilgiler verildi ve bu hastalıklara yakalanmamak için alınması gereken tedbirler anlatıldı. Öğrenciler, Esenlerli vatandaşlarla yakından ilgilendi. Verilen hizmetten son derece memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar proje için yetkililere teşekkür etti.

Meme muayenesi ve mamografi taraması

Ayrıca, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında da kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserine dikkat çekmek amacıyla; 40 yaş ve üzerindeki belediyemiz personel ve yakınlarına yönelik ücretsiz meme muayenesi ve mamografi taraması yapıldı.