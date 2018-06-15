Dr. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Darülaceze’deki vatandaşları ziyaret etti. Darülaceze sakinlerinin bayramını kutlayan Erbaş, “İnsan özünde Allah’ın yarattığı en önemli, eşrefi mahlukat dediğimiz, yaratılmışların en şereflisidir. Bu yüzden bayramın ilk saatlerinde sizlerle beraberiz” dedi.

Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla Darülaceze’deki vatandaşları ziyaret etti. Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek, sakinlerin bayramını kutlayan Erbaş’a, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, İstanbul Dr. Hasan Kamil Yılmaz eşlik etti. Bayram dolayısıyla organize edilen bayramlaşma etkinliğine de katılan Erbaş, Darülaceze’de yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi aldı. Program sonunda ise Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Dr. Ali Erbaş’a Darülaceze’nin yapımından günümüze kadar fotoğraflarının olduğu albüm hediye etti.

"Rabbimiz, iyiliğe koşunuz diyor"

Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladığını belirten Dr. Ali Erbaş, “İnsan özünde Allah’ın yarattığı en önemli, eşrefi mahlukat dediğimiz, yaratılmışların en şereflisidir. Bu yüzden buradayız. Bu yüzden bayramın ilk saatlerinde sizlerle beraberiz. Ve buradan bütün milletimize sesleniyorum. Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen, büyüklerine merhametle yaklaşmayan bizden değildir, hadisi şerifini hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Annemize, babamıza, onlar biz küçükken nasıl bizim üzerimize tir tir titremişlerse bizler de annemiz, babamız, yaşlılarımız üzerinde tir tir titreyelim. Bizi cennete getirecek olan budur. Rabbimiz, iyiliğe koşunuz diyor. Rabbinizden sevap almak için, iyiliğe koşunuz. İyiliğin en güzeli de işte büyüklere, yaşlılara, kimsesizlere, yetimlere sahip çıkmaktır. Biz böyle olduğumuz müddetçe millet olarak dimdik ayakta kalacağız” diye konuştu.

“Allah razı olsun”

Dr. Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın kendisine Kuran-ı Kerim hediye ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden 85 yaşındaki Nahide Kaya, “Allah razı olsun. Ben zaten Kuran-ı Kerim okuyordum. Ölünceye kadar ben Kuran-ı Kerim okuyacağım. O beni ayakta tutuyor. İlacım bu benim. Buradan çok memnunum. Ben özel bir çok yerde kaldım. 8 buçuk senedir buradayım. Ben razıyım, Allah da razı olsun. Allah daim etsin” diye konuştu.

İhsan Güven ise, “Çok mutlu oldum. Ben 4 yıldır burada kalıyorum. Her bayram buraya ziyaretçi gelir. Sağ olsunlar. Gelenden de gelmeyenden de Allah razı olsun. Buraya herkes gelir, bayramımızı kutlar, sağ olsunlar. Tabi bizler de birisi geldiği zaman çok mutlu oluyoruz” dedi.