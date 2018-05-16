Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 17:33

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan, İBB Başkanı Uysal’a nezaket ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan, İBB Başkanı Uysal’a nezaket ziyareti

16 Mayıs 2018 17:33

Dr. Ali Erbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu.


Dr. Ali Erbaş İstanbul Büyükşehir Belediye binasına gelerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı ziyaret etti. Başkan Uysal tarafından bina girişinde karşılanan Erbaş, bina içerisindeki İBB Şeref Defterini imzaladı. Ardından İBB Başkanı Uysal, Dr. Ali Erbaş ile makamında bir süre görüştü. Başkanların karşılıklı olarak birbirlerine hediye takdiminde bulunduğu ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Dr. Ali Erbaş, belediyeden ayrıldı.


Dr. Ali Erbaş, şeref defterine "Bağrında pek çok medeniyetin zenginliklerini barındıran ve özellikle Osmanlı Devleti’nin pay-ı tahtı olarak büyük bir öneme haiz İstanbul şehrimizin, Büyükşehir Belediyesi’nin başında milletimize hizmet etmek Rabbi’mizin büyük bir lütfüdür. ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ bilinciyle gayret eden muhterem başkanımıza başarı dileklerimle hayırlı çalışmalar yapmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini yazdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç