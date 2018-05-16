Dr. Ali Erbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Dr. Ali Erbaş İstanbul Büyükşehir Belediye binasına gelerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı ziyaret etti. Başkan Uysal tarafından bina girişinde karşılanan Erbaş, bina içerisindeki İBB Şeref Defterini imzaladı. Ardından İBB Başkanı Uysal, Dr. Ali Erbaş ile makamında bir süre görüştü. Başkanların karşılıklı olarak birbirlerine hediye takdiminde bulunduğu ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Dr. Ali Erbaş, belediyeden ayrıldı.

Dr. Ali Erbaş, şeref defterine "Bağrında pek çok medeniyetin zenginliklerini barındıran ve özellikle Osmanlı Devleti’nin pay-ı tahtı olarak büyük bir öneme haiz İstanbul şehrimizin, Büyükşehir Belediyesi’nin başında milletimize hizmet etmek Rabbi’mizin büyük bir lütfüdür. ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ bilinciyle gayret eden muhterem başkanımıza başarı dileklerimle hayırlı çalışmalar yapmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini yazdı.