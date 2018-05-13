Dr. Ali Erbaş, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “5 yıl boyunca çalıştınız, gayret ettiniz ulumu İslamiyeden, sosyal bilimlerden pek çok bilgiyle mücehhez oldunuz. Bundan sonra bu bilgiyi insanımıza, toplumumuza ulaştırma zamanı geldi” dedi.

Erbaş, ilk gelen vahyin okumaya ve yazmaya dikkat çektiğini ifade ederek, “Mademki ilk gelen vahiy okumaktan ve yazmaktan bahsediyor, öğrenmekten bahsediyor, dolayısıyla elimizden kitap ve kalem asla düşmeyecek” diye konuştu.

Erbaş, mezun olan öğrencilerin bundan sonra öğretme, hizmet etme ve insanları aydınlatma konumunda olacaklarını söyledi. Bugün cehaletin farklı boyutlarının yaşandığını ifade eden Erbaş, “Dünyanın aydınlatacak, inzar edecek insanlara ihtiyacı var. Onun için sevgili öğrenciler kalkıp inzar ediniz, insanlara doğruları anlatınız” şeklinde konuştu.

Erbaş, konuşmasını hocaları, aileleri ve öğrencileri tebrik ederek tamamladı. Erbaş, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 2018 yılı mezunları içerisinde bulunan yeğeni Kübra Erbaş’a da diplomasını verdi.

Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir ile çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.