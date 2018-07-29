Dr. Ali Erbaş, gençlere hitap ederek, "İnsanlığın tek kurtuluşunun barış dini olan İslam’dan geçtiğini yeryüzüne ahlakınızla, duruşunuzla, inancınızla, çalışkanlığınızla siz göstereceksiniz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen, Doğu ve Güneydoğulu gençlerin ağırlandığı "Yazımda Kardeşlik Var" projesinin kapanış programı, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kapanış programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet görevlileri katıldı.

Kapanış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslamiyet’in ilk emrinin "oku" olduğunu hatırlatarak, "Öğrencilere bir ay boyunca devam eden yaz kampında, Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersleri verildi. Kültür- sanat etkinlikleri ve sosyal aktivitelerle öğrenciler kendilerini geliştirme imkanı buldu" dedi. Erbaş, "Kültürel ve tarihi mekanlara düzenlenen gezi programlarıyla yaşadığımız toprakların tarihini, kültürünü, medeniyetini yakından tanıma fırsatını yakalamış oldunuz. Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret ettiniz. Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde Peygamberimizi evinde misafir eden Halid bin Zeyd’in, ilerleyen yaşına rağmen Peygamberimizin şehri Medine’den kalkıp, yine Peygamberimizin müjdesine nail olmak için İstanbul’un fethine katıldığını öğrendiniz. Evlatlarının, ’Babacığım kendi ellerinle kendini tehlikeye atma, sen yaşlısın takat getiremezsin’ şeklindeki uyarılarını dikkate almayarak İstanbul önlerine kadar gelerek şehit olduğunu, Ebu Eyüp el-Ensari’nin Eyüp Sultan olduğunu müşahede ettiniz" diye konuştu.

“İnsanlığın tek kurtuluşu barış dini olan İslam’dır”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlere hitap ederek, ’’İnsanlığın tek kurtuluşunun barış dini olan İslam’dan geçtiğini yeryüzüne ahlakınızla, duruşunuzla, inancınızla, çalışkanlığınızla siz göstereceksiniz. Çanakkale Şehitliği ziyaretinizde, yaşadığınız şehirlerden bu vatanı müdafaa etmek için gelen dedelerinizin kabirlerini gördüğünüzde duygu dolu anlar yaşadınız. Asırlarca bu topraklarda Türk, Kürt, Arap, Acem ecdadımızın barış ve kardeşlik içerisinde huzurla yaşayarak, bu cennet vatanımıza sahip çıktığını yakından gördünüz. Sizler; inancı, vatanı, mukaddesatı, değerleri uğruna, Çanakkale’den Kahramanmaraş’a, Sakarya’dan Sarıkamış’a tarihin en büyük destanlarından birini yazan milletimizin, yüreğindeki inancın, mücadele ruhunun, azminin, duasının, umudunun, gelecek heyecanının temsilcisi gençlersiniz. Sizler; hayatın ve varoluşun gayesini idrak eden, kendine, topluma, çevreye ve Rabb’ine karşı sorumluluklarının farkında olan, bütün insanlığın huzur ve güvenini isteyen gençlersiniz. Sizler; can taşıyan bütün varlıklara karşı merhamet hissiyle, eşyaya karşı estetik kaygısıyla, çevreye karşı koruma duygusuyla yaklaşabilen gençlersiniz. Sizler; büyük idealleri olan ama bu ideallerin peşinde koşarken başkalarının haklarını, zarafeti ve saygıyı asla ihmal etmeyen büyük bir ideal ve ahlaka sahip gençlersiniz. Sizler; sevgi ve kardeşliği temel değer bilen, güven veren, güvenilen, şiddetin ve anarşinin uzağında, zulmün karşısında mazlumun yanında, ’Gencin süsü güzel ahlaktır.’ prensibini ilke edinen güzide gençlersiniz. Sizler; milletimiz için, bazen Asım’ın nesli, bazen Büyük Doğu nesli ama her daim bir ahlak ve maneviyat neslisiniz" ifadelerini kullandı.

"İnancını kaybedenler varlıklarını da kaybeder"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarihten de açıkça görüyoruz ki; inancını kaybedenler varlığını da kaybediyor. Kültürünü kaybedenler kimliğini de kaybediyor; tarihini kaybedenler hafızasını da coğrafyasını da kaybediyor. Bizler; hep beraber yedi kıtaya ilim, hikmet, sevgi muhabbet, taşıyan bir tarihin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bunun için geleceği inşa edecek nesil olarak sizlerin, zihniniz bilgiyle, yüreğiniz inançla dolu olacak. En büyük hedefiniz, öğrendiğiniz her bilgiyi, mesleğiniz her ne olursa olsun insanlara faydalı olmak için kullanacaksınız. İnancı sağlam, vatanına, milletine, ezanına, bayrağına bağlı, cesur, öz güveni yüksek ve güzel ahlak sahibi bir nesil olarak; yaşadığınız bölgelerde iyiliği, güzelliği, sevgiyi, barışı, huzuru ve kardeşliği yaymak adına çalışacağınıza biz canı gönülden inanıyoruz. Zira bizler öyle güzel bir inanca sahibiz ki yüce dinimiz İslam; dili, ırkı, rengi ne olursa olsun bizi kardeş yapıyor ve bize birbirimizi sevmeyi emrediyor."

"Gençlerin gözlerinde heyecan görüyorum"

Dr. Ali Erbaş, gençlerin her birinin gözlerine baktığında orada dini, vatanı, milleti, devleti için çalışacak, Allah’ın razı olacağı güzel işler yapacak azim ve heyecanı gördüğünü vurgulayarak, "Cennet vatanımızın farklı köşelerini yakından görmek, ilim irfanla zihin ve gönül dünyamızı aydınlatmak adına katıldığınız bu kamp, birçok tecrübeyi ve heyecanı da size yaşatmış oldu. Farklı şehirler gezdiniz, oralardaki kardeşlerinizle tanıştınız, kaynaştınız, yeni arkadaşlar edindiniz ve daha birçok güzellikler yaşadınız. Yaşadığınız güzellikleri, edindiğiniz dostlukları devam ettiriniz. Ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz ile ilgili güzel ve umut dolu hayalleriniz olsun. Hep beraber geleceğin daha iyi olması için daha çok çalışalım. Evlerinize dönüyorsunuz; ailelerinize, arkadaşlarınıza bizden selam götürün. Allah yardımcınız olsun. Allah sizlere salih amellerle dolu hayırlı bir ömür yaşamayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Öğrenciler yazdıkları mektupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesi için Ali Erbaş’a teslim etti.