Dr. Ali Erbaş Süleymaniye Camii’nde bayram namazında verdiği hutbede, "Silahların gölgesinde bayram sevincini yaşayamayan nice kardeşimizin kurtuluşu için dua edelim" dedi.

Dr. Ali Erbaş Süleymaniye Camii’nde bayram namazını kıldı. Süleymaniye Camii sabahın erken saatlerinde doldu taştı. Bayram namazında hutbe veren Dr. Ali Erbaş, Ramazan-ı Şerifi geride bırakmanın hüznü içerisinde olduklarını söyleyerek, "11 ayın sultanını ihya ederek böyle kutlu bir bayram sabahına uyanmanın da sevincini yaşıyoruz. Bayramımız mübarek olsun. Bizler bu bayrama oruçlu günlerden, bereketli iftarlardan uykusuz sahurlardan sonra ulaştık. Ramazan boyunca Rabbimizin rızasının kazanmak umuduyla nefsimizle mücadele ettik. Ramazan sayesinde az ile yetinmenin paylaşmanın değerini bir daha kavradık" dedi.

"Bayram kardeşliktir"

"Bugün Rabbimizin eşsiz imkanına şükretme huzur ve mutluluğunu paylaşma zamanıdır" diyen Erbaş, "İslamın insanlığına rahmet olan değer ve ilkelerini Müslüman olmanın şeref sorumluluğunu bayramda bir kez daha derinden hissederiz. Bu bayram iftarla gelen armağandır müminler için. Bayram maddi ve manevi bir arınmanın ardından fıtrata dönüşmedir. Bayram ibadettir. Bayram kardeşliktir. Dünya telaşından ihmal ettiğimiz büyüklerimizi dostlarımızı komşularımızı hatırlamaktır. Bayram yetimlerin başını okşama kimsesizlerin kapısını çalma zamanıdır. Ramazanı fırsat bayramı mükafat bilelim. Birbirimize soframızı açtığımız gibi gönüllerimizi de açalım. Küskünlüklere dargınlıklara son verelim. Güven ve samimiyet köprüsü kuralım. Önce biz adım atalım gelmeyene gidelim. Kine, öfkeye, hasede fesata sırtımızı dönerek birbirimizi sarılalım. Anne babalarımızın duasını alarak cennete açılan kapılardan geçelim" diye konuştu.

"Silahların gölgesinde bayram sevincini yaşayamayan kardeşlerimizin kurtuluşu için dua edelim"

Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram gününde vatandaşlardan tüm İslam coğrafyası için dua etmelerini isteyerek, "Silahların gölgesinde bayram sevincini yaşayamayan zulüm ve baskı altında inlerken imsak ve iftarı ayırt edemeyen nice kardeşlerimizin kurtuluşu için dua edelim. Gelin bu bayram bütün müminler kardeştir ilahi tavsiyesine uyarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim .Aynı kıbleye yöneldiğimizi hatırımızdan çıkarmayalım. Bu bayram İslam coğrafyasını huzur ve selametine, insanlığın kurtuluşunu vesile olsun"dedi.