Diyetisyen adaylarına İngilizce eğitim

Yeme-içme alışkanlıklarının değişmesi ve hareketsiz yaşamla birlikte başta obezite ve birçok kilo problemi günümüzde önemli bir sorun haline geldi.

Doğru beslenmeyi geliştirmek ve korumak için besin ile insan ilişkisini temel alan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Beslenme ve Diyetetik bölümüyle eğitimlerine devam ediyor. Bilimin ortak dili olan İngilizce ile de ders verilen bölümde, mezunlar sektöre bir adım önde başlıyor.

‘BAU’ bilimsel çalışmalar ışığında diyetisyenler yetiştiriyor

Hızla artan globalleşmeyi öncü alan BAU, Beslenme ve Diyetetik bölümüyle öğrencilerine İngilizce ders veriyor. İngilizce eğitim gören öğrenciler, bu sayede uluslararası proje ve eğitimlerde daha başarılı olma şansını yakalıyor. Sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesi için bilimsel yolda, sağlıklı yaşam için gerekli standartların uygulamalı eğitimlerle öğrencilere aktarıldığı Beslenme ve Diyetetik bölümünde, bilimsel çalışmalar ışığında diyetisyenler yetişiyor. Bölümden mezun öğrenciler ise, Özel/kamu Tedavi Kurumları, Kurumsal/Bireysel Danışmanlık Merkezleri, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar, gıda sanayi ve endüstrisi, Eğitim ve Araştırma kurumları, Spor Kulüpleri, Medya kurum ve kuruluşları alanlarında hem yönetici hem de sağlık personeli olarak çalışabilmekte.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik programı koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yonca Sevim, “Hızla artan globalleşme ve bilimin ortak dili olan İngilizce’nin dünyada en yaygın dil olarak kullanılması düşünüldüğünde İngilizce eğitim, mezunlarımıza çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Bilim dalındaki yenilikler ve dünya genelindeki trendler hakkında hızlıca bilgi sahibi olmanın yanında, yurt içi ve yurt dışı iş imkanlarında daha fazla avantajlı olacaklardır. Kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz ve mezunlarımız, aldıkları yabancı dille eğitim sayesinde uluslararası proje ve eğitimlerde daha başarılı olmaktadırlar” dedi.