Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyenlerinden Yasemin Soylu, Ramazan Bayramı sonrasında yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle bayramda normal yeme düzenine geçince mide-bağırsak problemleri, hazımsızlık gibi fizyolojik sorunlar yaşanabileceğini belirten Soylu, "Ramazan Bayramı ile alakalı kişiler psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimine girebilirler. Kabızlık gibi bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi açısından kişilerin günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmesi gerekmektedir. Bayramda birdenbire aşırı yemek özellikle şeker, çikolata, ağır hamur işleri ve diğer tatlıları aşırı tüketmek, sindirim sisteminde ve diğer organlarda çeşitli rahatsızlıklara yol açacaktır ve kilo alımına sebep olacaktır. Kişilerin bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Tatlı tabağını paylaşmak ve sadece tadına bakacak şekilde 1-2 seferlik küçük lokmalar halinde tüketmek daha doğru olacaktır. Daha çok dondurma, meyveli tatlılar, sütlaç, puding, kazandibi gibi sütlü tatlılar tercih edilmelidir; bu tatlıların da ana öğündeki yemeklerle birlikte değil ara öğünlerde tüketilmesi daha uygun olacaktır. Tatlı yerken yanında açık çay, kahve, su gibi sıvı almaya özen gösterilmelidir. Ayrıca bayram süresince ve bayramdan sonra da sıvı alımı arttırılmalı, günde yaklaşık 1.5- 2 litre su içilmeli, sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran, komposto gibi sıvı gıdalar eklenmelidir" dedi.

Yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat

Yaşamın her döneminde olduğu gibi bayramda da yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Soylu, "Bu nedenle, dört besin grubunda bulunan çeşitli besinler en az 3 ana ve 2 ara öğünde yeterli miktarlarda alınmalıdır. Süt grubunda yer alan süt, yoğurt; et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, peynir, kuru baklagiller; sebze-meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç gibi besinlerin her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesi önerilmektedir. Bayramın ilk günü hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı ve gün boyu hiçbir öğün atlanmamalıdır. Bunun nedeni ramazandaki uzun süreli açlık nedeniyle yavaşlayan metabolizma hızını arttırmaktır. Her gün düzenli yapılan fiziksel aktivite de azalan metabolizma hızının artmasına katkıda bulunacaktır. Diyabet, kalp ve tansiyon gibi hastalıklara sahip bireyler ise bayramda diyetlerine uygun olmayan besinleri kesinlikle tüketmemeli, şekerli ve yağlı besinlerden uzak durmalıdır" ifadelerini kaydetti.