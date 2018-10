DMD kas hastası oğlu için sesini TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a duyurdu

DMD kas hastası 30 yaşındaki Çağlar Özyiğit'in annesi sesini, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a duyurdu. Yıldırım konuyla ilgileneceğini ifade etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay'ın annesinin cenaze törenine katıldı. Yıldırım, cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Türbesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası kapıda bekleyen Gülgün Özyiğit isimli vatandaş, Yıldırım'a DMD kas hastası olan oğlundan bahsetti. Türkiye'de kas hastaları için bir hastane yapılmasını isteyen Özyiğit, "Biz para pul istemiyoruz. Bizim sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyurun" diyerek yardım istedi. Binali Yıldırım konuyla ilgileneceğini belirterek yardımcılarına iletişim numaralarını alması için talimat verdi.

"Çocuklarımız ölüyor"

DMD kas hastalığının ağır ve ölümcül olduğunu ifade eden anne Özyiğit, "Dünyada nadir görülen bir hastalık. Nadir denilse de çok rastlanan bir hastalık. Şu an Türkiye'de 10 bin DMD kas hastası çocuklarımız var. Biz cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Sesimizi duyurabilmek için çocuğumla birlikte geldik. Çağlar şu an kemiklerinin üstünde kuyruk sokumu yara halde oturuyor. Çocuklar 15-16 yaşını görmüyor. Şu an Türkiye'de bir ilk olarak 30 yaşına geldi" dedi.

"Biz hastane istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özyiğit, "Para pul istemiyoruz. Biz hastane istiyoruz. Yapılabilecek gen tedavileri var. Yurt dışında tedaviler var. O yurt dışındaki tedavileri niye bekleyelim? Biz de yerli ilaçlarımızı kendimiz yapalım. Binali Bey ile konuştuk. Telefon numaralarımızı aldı. Yardımcı olacağını söyledi. Umutla bekliyorum. İnşallah çözülür" dedi.