Doç. Dr. Asım Vehbi: “Çocuklarımız için tek savaşımız barış olsun”

Dr. Asım Vehbi, Rüzgar Gülü Festivali’nde, “Geleceğin sahibi olan çocuklarımızın, gençlerimizin düşmanlık ve savaş kelimelerinden uzak, barış kavramıyla yaşaması tek arzumuzdur. Çocuklarımızla birlikte biz de tüm dünyaya haykırıyoruz, “Tek savaşımız barış olsun” dedi.

Eski çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması ve çocukların eğlenceli bir gün geçirmesi amacıyla, GAÜ ve KAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın öncülüğünde, Ferhat Atik’in “Rüzgar Gülü” belgeselinden yola çıkılarak hazırlanan, Rüzgar Gülü Çocuk Festivali bugün gerçekleşti. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Kıbrıs Çocuk Vakfı LTB, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Vakıflar İdaresi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde bugün düzenlenen, Rüzgar Gülü Çocuk Festivali’nde barış mesajları verilirken nostaljik oyunlarla çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

“Oyun bir lüks değil, haktır”

Festivalde konuşma yapan KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi şunları söyledi:

“Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin bu yıl ki teması “Çocuk ” oldu. Bizler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Bahar Şenlikleri kapsamında Rüzgar Gülü Çocuk Festivali’ni gerçekleştirmeyi fırsat bilerek, nostaljik oyunlarla da çocukluğumuza dönme imkanını sağlayacağız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır ve onların sağlıklı büyümeleri için başta aile olmak üzere tüm kurumların çocuk haklarını desteklemesi önemlidir. Çocukların doğal süreci olan oyun oynama hakkı, dünyada ilk kez, çocuğa özgü birçok hakla beraber 20 Kasım 1989 yılında kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesiyle güvence altına alındı. Bu sözleşme, çocukların çocuk olmalarından doğan haklarının tanınmasını sağladı. Yetişkinlere ‘oyun bir lüks değil, bir haktır’ mesajı vererek, onlara bir takım görev ve sorumluluk yükledi.”

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. maddesi, temelde üç farklı fakat birbiriyle ilişkili yetişkin rolünün de altını çiziyor diyerek konuşmasına devam eden Doç. Dr. Vehbi maddelerle ilgili şunları belirtti: ”Bu maddelerden ilki çocuğa oyun hakkı tanınması yani oyun hakkının kabul edilmesidir. Oyunun çocukların yaşamındaki öneminin anlaşılması, oyun hakkına saygı duyulmasının ve oyunun bir hak olarak desteklenmesinin ilk şartıdır. Oyun hakkı ile ilgili ikinci yetişkin rolü ise, oyun hakkına saygı duyulmasıdır. Oyun hakkına saygı duyulması, oyunun çocuğa ait olduğunun anlaşılması ve yetişkin tarafından organize edilmemesi gerektiğinin de kabulünü gerektirir. Aynı zamanda, çocuklar için yapılacak olan hastane, okul vb. çevrelerin düzenlenmesi, şehir ve trafik planlanması, endüstriyel alanların belirlenmesi gibi konularda da çocukların oyun haklarının gözetilmesi de oyun hakkına saygının bir gereğidir.”

“Dünya barışında çocuk ve yetişkinlerin önemi büyük”

Birleşmiş Milletlerin çocuk kuruluşlarını da Dünya Barış Programı’na dahil etmesi çok önemli bir girişim olduğunu ifade eden Doç. Dr. Vehbi, “Bugün dünyanın barışa çok fazla ihtiyacı var. Dünya barışında çocukların ve gençlerin önemi de büyük. Geleceğin sahibi olan çocuklarımızın, gençlerimizin düşmanlık ve savaş kelimelerinden uzak kalarak, barış kavramıyla yaşaması tek arzumuz. Siz çocuklar sadece barış için savaşmalısınız. Dünya barışında sizin rolünüz çok büyük. Daha barışçıl bir dünyanın temelleri sizlersiniz. Çocuklarımızla birlikte biz de tüm dünyaya haykırıyoruz, “Tek savaşımız barış olsun” dedi.

Doç. Dr. Vehbi, KAÜ, GAÜ ve Kıbrıs Çocuk Vakfı olarak festivali gerçekleştirmelerine katkı sağlayan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresine teşekkür etti.