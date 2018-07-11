Dr. Eylem Ümit Atılgan, Kanada’da düzenlenen konferansta

“Kadın Cinayetlerinde Haksız Tahrik İndirimi” konulu tebliğ sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, Kanada Toronto’da düzenlenen Law&Society Konferansın’da tebliğ sunarak Yakın Doğu Üniversitesini temsil etti. 1964’den beri her yıl düzenlenen ve hukuka sosyolojik yaklaşımla araştırmalar yapan akademisyenlerin dünya çapındaki en geniş ağı olma özelliğini taşıyan Law & Society Konferansı’nda Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, “Kadın Cinayetlerinde Haksız Tahrik İndirimi” konulu tebliğ sundu. Bu yılki teması “Law at Crossroads” olarak belirlenen konferansa farklı ülkelerden yüzlerce akademisyen katılarak çalışmalarını sundu.

“Kadın cinayetlerinde haksız tahrik indirimi”

Doç. Dr. Atılgan, doçentlik tezinde yürüttüğü mahkeme etnoğrafisi araştırmasının sonuçlarını sunduğu konferansta kadına yönelik şiddetle mücadele halinde olan ülkeler Meksika, Nikaragua ve Türkiye’nin karşılaştırmalı bir şekilde tartışıldığını vurguladı. “Kadın Cinayetleriyle Mücadelede Karşılaştırmalı Yaklaşım” başlığını taşıyan özel oturumda, Doç. Dr. Atılgan’la birlikte Wisconsin Üniversitesinden Paulina Garcia Del Moral, Tulane Üniversitesinden Pamela Neumann, City of New York Üniversitesinden Sumru Atuk da tebliğ sundu.

Birçok ülkede gündemin ilk maddesini oluşturan kadın cinayetleri konusundaki tebliğlerin derneğin yayın organı olan Law& Society Review’da özel sayı olarak hazırlanmasına yönelik editörlerden gelen öneri üzerine konuşmacılar bu proje üzerinde çalışmalara başladı. Doç. Dr. Atılgan, konferans sırasında yapılan seçimlerde derneğin organlarından biri olan Düzenleme-Planlama Komitesi’ne ikinci kez seçilerek Yakın Doğu Üniversitesi’ni 2018-2019 yılında da Law&Society Derneğinde temsile hak kazandı.