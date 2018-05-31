Dr. Nevzat Selim Gökay, ’’Kısmi diz protezi cerrahisi ile eklemin bağ dengesi ve biyomekaniği aynı normal bir dizdeki gibi korunabilmektedir’’ dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Selim Gökay, kısmi diz protezi cerrahisi hakkında bilgiler verirken, sağladığı faydalar hakkında açıklamalarda bulundu. Diz ekleminin bütün yüzeylerinin, tek bir boşluk içerisinde yer alarak eklemin bütününü oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Nevzat Selim Gökay, ’’Diz eklemi, birbiriyle eklem yapan 3 farklı eklem yüzeyinden oluşan kompleks yapıya sahiptir. Her 3 yüzeyinin de uyum içerisinde hareket etmesiyle bir bütün olarak fonksiyon görmekle beraber, her yüzeyin bu bütünlük içerisinde bir görevi vardır. Mesela eklem iç kısmı daha çok dizin rahat bir şekilde bükülmesi ile ilgili iken, eklemin dış kısmı üzerinde hafif dönme hareketlerini gerçekleştirir. Dizin 3’üncü eklem yüzeyini oluşturan diz kapağı ile uyluk kemiği arasındaki kısımda ise merdiven çıkma ve çömelme gibi aktiviteleri gerçekleştiririz’’ dedi.

Kireçlenmenin diz ekleminde bulunan 3 eklem yüzeyindeki kıkırdağı etkileyebilen bir rahatsızlık olduğunu belirten Doç. Dr. Gökay, bu hastalığın bazen eklem yüzeylerinin hepsini eşit olarak tutabildiğini, sıklıkla 3 eklem yüzeyinden sadece 1 veya 2 tanesinde hastalık bulguları görüldüğünü söyledi.

Total diz protezi ameliyatının, eklemin bütün yüzeylerinin kaplandığı, yani değiştirildiği bir ameliyat olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Gökay, ’’Kısmi protez cerrahisi uygulanmaya başlanmadan önce, eklem yüzeylerinden sadece bir tanesi etkilenen hastalarda bile bütün eklem değiştirilir. Total diz protezi tedavisi yaygın olarak uygulanır. Bir nevi, eklemin hasarlı kısmının tedavisi için sağlam kısmı da kaplanmak zorunda. Özellikle, nispeten genç yaşlarda, kireçlenme hastalığının sıklıkla eklemin bir bölümünü tuttuğunun, eklemin diğer kısımlarının ve eklem içerisinde yer alan çapraz bağlarının etkilenmediğinin anlaşılmasından sonra kısmi diz protezi cerrahisi tanımlanmıştır’’ diye konuştu.

Doç. Dr. Gökay sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle erken yaştaki hastaların, diz eklemindeki bölgesel kireçlenme tedavisinde kullanılan kısmi diz protezi cerrahisi sayesinde, eklemin bağ dengesi ve biyomekaniği aynı normal bir dizdeki gibi korunabilmektedir. Bu cerrahi sonrasında, dizin tamamen katlanabilmesi mümkünken, her türlü sportif faaliyete de izin verilebilir. Özellikle son yıllarda, kullanmaya başladığımız robotik cerrahi teknikle kısmi diz protezi cerrahisini birleştirdiğimizde, sonuçlar da hem hekimler hem de hastalarımız için yüz güldürücü olmaktadır".