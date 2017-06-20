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20 Haziran 2017 12:56

Doç. Dr. Günel, Uluslararası Uzay Hukuku Enstitüsü üyeliğine seçildi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Programı Direktörü Doç.

Doç. Dr. Günel, Uluslararası Uzay Hukuku Enstitüsü üyeliğine seçildi

20 Haziran 2017 12:56

Dr. Reşat Volkan Günel, dünyada hukuk gelişiminde önemli roller üstlenen Uluslararası Uzay Hukuku Enstitüsü üyeliğine getirildi.


YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Uzay Hukuku’nda yetkinliğini kanıtlanmış kişilerin üye olarak kabul edildiği Uluslararası Uzay Hukuku Enstitüsündeki tek Türk olan Doç. Dr. Reşat Volkan Günel, uzay hukukunun gelişiminde ve güncel olaylarda rapor, bildiri, öneri çalışmalarının içerisinde yer alacağı bildirildi.


Uzay hukuku alanında çalışmalar yürüten Doç. Dr. Günel’in, son olarak “Uluslararası Hukuk Açısından Uzay Madenciliği” isimli kitabı yayımlandı. Kitap, eleştirel yaklaşım çerçevesinde, uzay hukukuna hakim olan ilkeleri karşılaştırmalı olarak irdeleyecek ve uzay madenciliği teşebbüsünün mevcut statü ile çatışan ekonomik ve politik taleplerini uluslararası hukuk bağlamında inceleme konusu yaptı.


Geçen yıl Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Uzay Hukuku Sanal Dava yarışmasında koçluk görevi de yapan Doç. Dr. Reşat Volkan Günel, birçok komisyonda da görevler aldı.


Uzay Hukuku Enstitüsü


1960 yılında bağımsız bir uluslararası örgüt olarak kurulan ve Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesinde resmi gözlemci sıfatını haiz Enstitü, 1992 yılından beridir ManfredLachsSpace Law Moot Court yarışmasını organize etmektedir.




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