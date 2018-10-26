Doç. Dr. Olcay'dan sağlık sektörüne iki yenilikçi buluş

Dr. Ayhan Olcay, girişimci akademisyenlerden oluşan ekibiyle birlikte sağlık sektörüne iki yeni buluş kazandırdı. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nın Medikal Sektöre Yönelik Buluşlar ve Patentler Çalıştayı'nda üç ödül kazanan iki buluş sayesinde, hem beyin ameliyatlarının süresi kısalacak hem de çoklu ilaç tabletleri tek doza indirilebilecek.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Dr. Ayhan Olcay, kurucusu olduğu InnowayRG firmasındaki arkadaşları ile birlikte geliştirdiği Policapr (Mobil Multiple İlaç Birleştirme Cihazı) ile altın; Omniport Cerebrale adlı ekartör ile gümüş madalya ödülü kazandı. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'18'in Medikal Sektöre Yönelik Buluşlar ve Patentler Çalıştayı'nda Olcay ve ekibi ayrıca, Uluslararası Hakem Kurulu En İyi Buluş Ödülü'nün de sahibi oldu.

“Beyin ameliyatlarının süresi kısalacak”

Sağlık alanında iki önemli ihtiyacı karşılayacak buluşa imza atan Doç. Dr. Olcay, ekibiyle birlikte geliştirdiği ‘omniport cerbrale' adlı cihazla ilgili, “Omniport cerbrale, beyin cerrahisinde ameliyatları kolaylaştırmak amaçlı, beyindeki lezyonlara ulaşımı kolaylaştıran bir ekartördür. Ameliyat sürelerini kısaltan tek kullanımlık ekartör, beyin dokusuna zarar vermiyor” dedi.

Doç. Dr. Ayhan Olcay ve ekibinin geliştirdiği, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'18'de ödüllendirilen ekartörün patenti 3.2 milyon lira değerlemeyle GRAVITY Health Technologies firmasına lisanslandı. Beyin tümörleri ve serebrovasküler cerrahi alanlarında olmak üzere beyin cerrahisinin diğer uğraş alanlarında da kullanılabilen ekartör, InnowayRG'nin verdiği lisans ile ürün sanayiye aktarılarak pazara ulaşacak.

“İlaç tabletlerini tek doza indirecek”

Doç. Dr. Ayhan Olcay, altın madalyayla ödüllendirilen Policapr (Mobil Multiple İlaç Birleştirme Cihazı), hakkında şu bilgileri verdi: “Kardiyovasküler hastalıklar, kalp hastalığı, HIV ve tüberküloz benzeri hastalıklarda hastalar genelde 4 veya daha fazla ilaç alıyor. Bunların farklı zamanlarda ve farklı tabletler olarak alınması hem hastaları kötü hissettiriyor hem de ilaç tedavisine uyum oranlarını azaltıyor. Prototipini ürettiğimiz Policapr cihazı hastaların çoklu ilaç tabletlerini tek doza indirebilecek ve bu kolaylıkla hasta, hasta yakını, eczane, aile hekimi veya hastane tarafından yapılabilecektir. Policapr sayesinde kişisel eczacılık kavramı geliştirilecektir.”