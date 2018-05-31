Dr. Ramazan Kurtoğlu, dolar kuru üzerinden Türkiye’ye saldırı olduğunu belirtti. “Öyle bir şeytanlık kurmuşlar ki şu anda 100 doları 6.5 cente basıp dünyaya servis ediyorlar. Dünyanın en usturuplu dolandırıcılığı yapılıyor” diyen Kurtoğlu, “Bu millet ne badireler atlattı. Biz birlik olursak batının her türlü saldırısından kurtuluruz” uyarısında bulundu.

Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerinin dün akşamki konuğu Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu oldu. Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda sahneye çıkan Doç. Dr. Kurtoğlu, “Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye” konulu söyleşide çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kurtoğlu, konuşmasına Batı’nın Allah’ın dini İslam’ın kalemi ve kılıcı olan Müslüman Türk milleti ile tarihi, dini ve ekonomik sebeplerden dolayı hesaplaşma içinde olduğunu belirterek başladı. Geleceğin yakıtı bor madenlerinin yüzde 70’inin, dünyadaki 90 bin ton altın ile platin rezervinin 11 bin tonunun bulunduğu ülkemizde nükleer santral çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kurtoğlu, Türkiye’ye ekonomik saldırılar düzenlendiğini söyledi.

“Dünyanın en usturuplu dolandırıcılığı yapılıyor”

Batı’nın dolar kuru üzerinden Türkiye’ye oyunlar oynandığına dikkat çeken Kurtoğlu, “Dünyada para üzerinden bir oyun oynanıyor. Faiz işlemleri dediğimiz dünyayı 2.8 katrilyon haraca bağlamış bir sistem var. Öyle bir şeytanlık kurmuşlar ki, 1971’e kadar dolar altına bağlıydı o tarihte kopardılar. Şu anda 100 dolar 6.5 cente basılıyor dünyaya servis ediliyor. Fatma teyze Muharrem amca 100 dolar kazanacağım diye anasının sütü burnundan geliyor. Onlar mürekkeple ve kağıt parasıyla bu dolarları dünyaya sürüyorlar. Dünyanın en usturuplu dolandırıcılığı yapılıyor” dedi.

“Bu millet ne badireler atlattı”

Vatanımıza yapılan saldırılara karşı birlik olmamız gerektiğini söyleyen Kurtoğlu, “Vatanımıza yapılan saldırıları nasıl püskürteceğimizi düşünmek zorundayız. Buna kafa yormalıyız. Farklı düşünebiliriz ama birbirimizi incitmeyeceğiz birbirimize sarılacağız. Bu millet ne badireler atlattı. Biz birlik olursak batının her türlü saldırısından kurtuluruz. Bin yıldır bu coğrafyada Türk İslam medeniyeti kurduk. Kıyamete kadar da bu topraklarda mevcudiyetimizi sürdüreceğiz” dedi.

Ramazan etkinliklerine katılımlarından dolayı Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu’na teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sevgili hocamız ülkemize yönelik düzenlenen ekonomik saldırılar konusunda Bağcılarlı hemşehrilerimizi bilgilendirdi. Programın ilgi görmesi bizi sevindirdi. Katılan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.