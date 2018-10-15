İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doç. Dr. Şafak Nakajima'nın yeni kitabı ‘Aklın Kutsal Kitabı' raflarda

Doç.

Dr. Şafak Nakajima'nın insana ve yaşama dair hemen her konuda bilgiler sunduğu yeni kitabı ‘Aklın Kutsal Kitabı' Destek Yayınları'ndan çıktı.


Dr. Şafak Nakajima'nın, tıp, psikoloji, bilim, felsefe ve sanat arasında köprüler kurarak yazdığı, az sözle çok şey anlattığı ‘Aklın Kutsal Kitabı' raflarda yerini aldı. Kitap, kişilik biçimlerinden zor insanlara, aşktan duygusal şiddete, mutluluktan intihara, inançlardan bilim tarihine, cinsiyet meselelerinden hayatın anlamına uzanan pek çok konuda, insanı tanıma ve hayatı anlama yolculuğunuza ışık tutmak için yazıldı. Kişinin kendini tanıma ve yaşamını anlamlı kılma yolculuğunda birer fener olacak yazılardan oluşan kitabı okurken tıp, psikoloji, bilim, felsefe ve sanat arasında bir yolculuğa çıkacaksınız.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.