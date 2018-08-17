Dr. Terkan, “Açılan yeni bölümlerimizle gençlere ve topluma daha geniş yelpazeden fayda sağlayacağız ve gelişimlerine katkıda bulunacağız” dedi.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Dr. Remziye Terkan, 2017-2018 Akademik yılının Yaz Okulu içerisinde olduklarını ve yeni dönem için de hazırlıklarına başladıklarını söyleyerek, “Açılan yeni bölümlerimizle gençlere ve topluma daha geniş yelpazeden faydalar sağlayacağız ve gelişimlerine katkıda bulunacağız” dedi.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Dr. Remziye Terkan, "Amacımız; önce kendilerine, sonra da topluma ve insanlığa, yeniliklere aktif yaklaşım gösteren, kalemi güçlü, yüreği yüksek, dolayısıyla niteliği paha biçilmez gençler yetiştirmek, biliyorsunuz ki kalemin gücü, yürekten geçer" dedi.

Kendisiyle gerçekleştirilen bir söyleşi sırasında 2017-2018 Akademik Yılı’nın Yaz Okulu Dönemi’ni tamamlayıp, yeni dönem için de hazırlıklara başladıklarını söyleyen Terkan, "Fakültemiz, akademik bünyemizin zengin kadrosu ve eklenen yeni bölümlerimiz ile farklılığını yine ortaya koyacaktır" görüşlerine yer verdi.

“Yeni bölümlerimizle gençlere ve topluma faydalı olacağız”

GAÜ İletişim Fakültesi’ndeki mevcut lisans ve ön lisans programları ile ilgili olarak güncel bir değerlendirmede bulunan Terkan şunları söyledi: "Önümüzdeki akademik yılda yeni açılan bölümlerimizle, gençlere ve topluma daha geniş bir yelpazeden fayda sağlayacağız. Fakültemizin programlarının bazılarında eğitim dili, İngilizcedir. Bu, mezunlarımıza farklı bir avantaj da sağlıyor. ’Radyo TV ve Sinema’ (İngilizce), ’Halkla İlişkiler’ (Türkçe-İngilizce), ’Basın Yayın’ (Türkçe), ’Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi’ (Türkçe), ’Sosyal Medya Uzmanlığı’ (Türkçe), Meslek Yüksek Okulu bünyesinde ise; ’İletişim Tasarımı ve Yönetimi’ (Türkçe) programlarına ilave olarak, 2018-2019 Akademik Yılı’ndan da başlamak üzere: ’Yeni Medya’, ’Medya ve İletişim’, yine GAÜ Meslek Yüksek Okulu bünyesinde de; Türkçe Eğitim Dili’nde, ’Radyo, Televizyon ve Sinema’, ’Halkla İlişkiler ve Tanıtım’ ve ’Basın ve Yayın Teknolojisi’ bölümlerimiz yer alacaktır."

Dr. Terkan; fakülte öğrencilerinin çoğunluğunun, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerden oluştuğunu vurgulayarak, eğitim dilinin İngilizce olduğu programlarla da, uluslararası öğrencilerin sayısını artırmanın, en önemli hedeflerinden birisi olduğunu sözlerine ekledi.

"Güçlü değerler ile uğurluyoruz"

Terkan, “İletişimci olmak, sevgi ve saygı duyularına sahip, eğitimli, bilgili, yenilikçi, duyarlı, açık görüşlü, dürüst ve samimi olmaktır. Gençlerimizin bünyemizdeki eğitim süreçlerinde, gözle görülür olumlu değişimlere ve gelişimlere imza attıklarını gözlemliyoruz. Kendilerine, en iyi eğitimi sağlayabilmek ve yaratıcılıklarını, girişimci ruhlarını, düşünce sistemlerini geliştirmek bizlerin görevi ve hedefidir. İletişim alanında başarılı gençler yetiştirmek, bir olmak ve mezun etmek en önemli amacımızdır. GAÜ İletişim Fakültesi çatısı altında; kendilerini, aile içinde hissetmeleri kaçınılmazdır. Ayrılırlarken de, sevinç ve üzüntü duymanın yanında, gençlerimizi iletişim alanında güçlü değerler ile uğurlamak, bizler için büyük mutluluk ve gururdur” ifadelerinde bulundu.