Doç. Dr. Yıldızhan: “Evrensel düşünmek faydalıdır”

Dr. Ahmet Yıldızhan, evrensel düşünmenin faydalarına değinerek bu doğrultuda Dünya Kupası örneği verdi. Yıldızhan, Fransa’nın şampiyonluğunda göçmen futbolcuların rolünün büyük olduğunun altını çizdi.

Dr. Ahmet Yıldızhan, insanlık tarihi, bilim, teknoloji, tıp, ekonomi, eğitim, spor, ticaret ve genel olarak her alanda evrensel düşünenlerin her zaman kazandığını ifade etti. Yıldızhan, ”FIFA’nın 2018 yılında düzenlediği son Dünya Futbol Şampiyonası da gösterdi ki evrensel düşünmek faydalıdır. Finalde Hırvatistan’ı 4-2 gibi önemli bir skorla yenerek kupayı kazanan Fransa takımı çeşitli ırklardan ve değişik etnik kökenlerden futbolcular barındıran evrensel bir ekipti. Kupayı kaybeden Hırvatistan ise sahada 11 Hırvat futbolcu ile mücadele ediyordu. Tabi ki sonuçta zafer evrensel düşünenlerin oldu’’ ifadelerini kullandı.

Fransa’nın şampiyonluğunda göçmen futbolcuların rolünün büyük olduğunun altını çizen Yıldızhan, Fransa göçmenlerin entegrasyonu konusunda önemli mesafeler katetmiş, ancak göçmenlerin ve mültecilerin bütün dünyada halen önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Yıldızhan, ‘’Umarız ki Fransa’da ve diğer tüm ülkelerde göçmenlerin ve mültecilerin mevcut problemleri çözülür. Mülteciler sorunu dünyanın kanayan yarasıdır. Özellikle Avrupa’nın mülteciler konusundaki tutumu içler acısıdır. Denizlerde can veren mültecilerin sayısı binleri bulmaktadır. Buna karşılık Avrupa ülkelerinin kabul ettiği mültecilerin sayısı çok düşüktür. Mültecilere yapılan yardımlar da yetersizdir. Halbuki mülteci konusu insanlığın ortak sorunudur’’ ifadelerini kullandı.

Yıldızhan, bütün dünya ülkelerinin bir araya gelerek artık bu konuda kalıcı bir çözüm üretmeleri gerektiğinin altını çizdi.

“Mültecileri bağrına basan Türkiye de sonuçta karlı çıkacaktır”

Dr. Ahmet Yıldızhan, dünyada zenginler ve fakirler arasındaki uçurumun giderek arttığını belirterek, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve savaşların insanları perişan ettiğini ifade etti. Yıldızhan, ‘’Bu insanlar kendi ülkelerinde yeterince mutlu, müreffeh, özgür olsalar ve güvenlik içinde yaşasalar; çoluk çocuk ailece küçük bir deniz teknesinin içine doluşarak hayatlarını böylesine tehlikeye atarlar mı? Bu bağlamda Türkiye’nin Suriye’deki savaştan kaçarak gelen mültecilere sahip çıkması evrensel bir doğrudur. Türkiye bu tavrını sürdürmeli ve mülteciler konusunda akıl dolu, bilimsel, gerçekçi politikalar geliştirmelidir. Akılcı ve sağduyulu bakış insanı sevmeyi gerektirir. Evrensel düşünenler uzun vadede hep kazançlı çıkarlar. Mültecileri bağrına basan Türkiye de sonuçta karlı çıkacaktır” diye konuştu.

"Bilim ve teknoloji alanında da evrensel düşünenler kazançlı çıkarlar. Bu alanda dünyanın bir numarası olan Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllar boyunca bilim insanlarına kapılarını açmış ve onlara geniş imkanlar tanımıştır. Önemli bilim insanlarının Amerika’ya göçü adeta tarihin akışını değiştirmiştir. Bu göçmenler Amerika Birleşik Devletleri’ni önemli yerlere taşımış, uzay yarışında öne geçirmiştir. Aslında Amerika’da Kızılderililer hariç herkes göçmendir. Harvard Üniversitesi’ne ismi verilen değerli şahsiyet John Harvard bile İngiltere doğumlu bir göçmendir. Bu nedenle American Association of Neurological Surgeons üyesi bir Doktor olarak mevcut Amerikan Başkanı’nın göçmen karşıtı politikalarını ve ırkçı söylemlerini yanlış buluyorum’’ açıklamalarında bulunan Yıldızhan, ‘’İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye, Almanya’daki baskıcı rejimden kaçan bilim insanlarına bağrını açmış ve onları özellikle üniversitelerde istihdam etmiştir. Bu tavrı sonucunda Türkiye çok kazançlı çıkmış ve ülkedeki üniversitelerin gelişimi büyük bir ivme kazanmıştır’’dedi.

“Ekonomide de evrensel düşünenler kazanacak”

Ekonomide de evrensel düşünenlerin kazanacaklarını ifade eden Dr. Ahmet Yıldızhan, maalesef bazı devlet başkanlarının son zamanlarda dünyada bir ekonomik savaş başlattıklarını, evrensel düşüncenin tam aksi istikamette olan bu yaklaşımın, uzun vadede hiç kimseye faydası olmayacağını, kısa ve orta vadede bazı ülkelerin karlı çıkacakmış gibi görünse de uzun vadede ekonomik savaşın tüm insanlığa zarar getireceğini belirtti.

Yıldızhan ‘’Dünya ticaretini baltalamak yerine el ele vererek geliştirmek, artırmak ve paylaşılacak ekmeği büyütmek insanlığın yararınaydı. İnsanlık tarihinde bin yıl bile kısa bir süredir. Yanlış düşünen, hatalı davranan, ırkçı söylemlerde bulunan bazı Devlet Başkanları ve Başbakanların dönemi uzun insanlık tarihi içinde sadece küçük birer parantezden ibarettir. Zamanla o parantez kapanır ve insanlık yoluna devam eder. Sonuç olarak uzun vadede hep evrensel düşünenler kazanır. Siz farkında olmasanız da insanlık uzun vadede iyiye doğru gider. Arada gerileme dönemleri, savaşlar ve bazı parantezler olabilir; fakat insanlık bunları uzun vadede daima aşmasını bilir. Bin yıllar sonrasından geriye doğru bakan insanoğlu burada yazılanların ne kadar doğru olduğunu görecektir. Öyleyse hep evrensel düşünelim ve evrensel adımlar atalım’’ dedi.

Ahmet Yıldızhan, günümüz dünyasında ülkeler arasında bazı birliktelikler ve gruplaşmalar görülse de insanlığın halen ‘Ulus Devletler’ dönemini yaşadığını dile getirdi.

Bu sürecin arkasından evrensel düşünceyi ve demokrasiyi önde tutan ‘Teknik Devlet’ aşamasının geleceğini anlatan Yıldızhan, sonrasında demokrasinin zirve yaptığı ‘Global Teknik Devlet’in kurulacağını belirtti. Daha sonra çok önemli roller üstlenecek ‘Galaktik Devlet’ aşamasına geçileceğini ifade eden Yıldızhan, nihayetinde ‘50 Erdem’ in tamamına sahip bilgelerce yönetilecek ‘Evrensel Devlet’ e ulaşılacağını vurguladı.

Bütün bu aşamalar birer birer geçilirken, insanoğlunun yeryüzünde ve uzayda karşısına çıkacak tüm problemleri aklını kullanarak, evrensel bir bakış açısıyla çözeceğine dikkat çeken Dr. Ahmet Yıldızhan, Evrensel bakış açısının sadece ‘Öğreti’nin Öğretmenleri’ için değil, herkes için gerekli olacağını ifade etti.

Yıldızhan son olarak şunları kaydetti: “Bu nedenle evrensel düşünce tarzı eğitimin bir parçası olarak ailede, okullarda ve internet ortamında insanlara sunulacaktır. İnsanlığın gidişi yerelden evrensele doğrudur. Bunu fark eden toplumlar öne çıkacak, lider olacak ve öncü rolü oynayacaklardır. Ne mutlu evrensel düşünenlere ve bu yolda insanlığa hizmet verenlere.”