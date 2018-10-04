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Doğa bilimlerindeki önemli sorunlar masaya yatırılıyor

‘International Conference on Applied Mathematics, Modelling and Life Sciences’ konferansı yoğun bir katılımla dün itibariyle başladı.

‘International Conference on Applied Mathematics, Modelling and Life Sciences' konferansı yoğun bir katılımla dün itibariyle başladı.



Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan ve alanında dünyanın tanınmış bilim adamlarını bir araya getiren ‘International Conference on Applied Mathematics, Modelling and Life Sciences' konferansı yoğun bir katılımla dün itibariyle başladı.



Başta Avrupa olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerinden bilim adamlarının katılımı ile başlayan konferans, 5 Ekim'e kadar devam edecek. Konferans Başkanı Prof. Dr. Messoud Efendiev konuşmasında, 3 gün boyunca sürecek konferansta yapılacak konuşmaların, doğa bilimlerinde ortaya çıkan birçok önemli sorunun anlaşılması ve çözümüne katkı sunacağını belirtti.



Konferans eş başkanlarından Doç. Dr. Bülent Yılmaz ve Doç. Dr. Faruk Uçar açılış konuşmalarında; Doğuş Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi tarafından da desteklenen konferansın amacının, Matematiksel modelleme ve yaşam bilimlerindeki sorunlar ile ilgili, çalışan genç bilim insanlarını bir araya getirmek olduğunu ifade ettiler.

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