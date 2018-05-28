Doğa, yaşam ve izci kampı, izcileri bekliyor

Kentleşmenin giderek arttığı bir dönemde, İstanbul’un göbeğinde böyle bir güzelliği yaşamanın büyük bir varlık olacağını vurgulayan İmamoğlu, “Doya doya bu doğayı yaşayalım” dedi.

Bir süredir doğaya meraklı olan, araştıran, sorgulayan izcileri ağırlayan Doğa, Yaşam ve İzci Kampı’nın açılışı gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediyesi’nin Dereağzı Mahallesi’nde 20 dönümlük bir alanda oluşturduğu kamp alanı, yemyeşil bir ortamda meraklılarını bekliyor. Kampın açılışını yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hızlı kentleşme içinde doğal ve yeşil alanlara duyulan ihtiyacın arttığını belirten Başkan İmamoğlu, 20 dönümlük kamp alanının daha da gelişeceğini ve büyüyeceğini söyleyerek, “Gelecekte İstanbul’un göbeğinde böyle güzellikleri yaşamak büyük bir varlık olacak. Böylesi hızlı kentleşmenin yaşandığı şehirde bu güzel alan büyük bir nimet haline gelecek. Bugün buraya bir fidan diken ileride ormana dönüştüğünü gördüğünde ne kadar kıymetli bir tablonun parçası olduğunu görecek” şeklinde konuştu.

“İzcilerimizle daha da güvendeyiz”

İzciliğin çok önemli bir kavram olduğuna da vurgu yapan İmamoğlu, “Kampın içeriği çok zengin. Birçok eğitim ve oyun alanı var. Bireylerin, insan olabilmeyi, hayatın temel unsurlarını ıskalamadan hayata tutunabilmeyi öğrenebildikleri çok değerli bir alan. Buradaki paylaşım, disiplin ve doğa ile iç içe olmak kişiye önemli katkılar sunuyor.” ifadelerinde bulundu. Milli bayramların kutlandığı her an ise izcilerin ortamı renklendirdiklerini ve yanlarında olduklarını dile getiren İmamoğlu, “İzcilerimizin sayısı arttıkça Beylikdüzü kendini daha güvende ve daha emin ellerde hissedecek” dedi. İmamoğlu ayrıca bu hizmeti Tüm İstanbul’a duyuracaklarını, yüzlerce, binlerce çocuğun bu alandan faydalanacağını da ekledi.

“Teknoloji ağımlılığını doğa ile çözebiliriz”

Beylikdüzü İzcilik ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mahmut Sarıtaş da bu kampın ilçeye kazandırılmasını sağlayan Başkan İmamoğlu’na teşekkür ederek, “Amacımız Beylikdüzü’nde çocukları ve gençleri doğayla buluşturmak ve onlara doğa sevgisi kazandırmak. Günümüzde en büyük sıkıntılardan birisi teknoloji bağımlılığı. Dolayısıyla doğayla iç içe olmaları en büyük hedeflerimizden.” dedi. Açılış sonrası kamp alanını gezen Başkan İmamoğlu, izcilerle keyifli vakit geçirdi. Açılışa ayrıca belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, başkan danışmanları, belediye birim müdürleri katıldı. Doğa, Yaşam ve İzci Kampı’nda düğüm ve bağlar eğitimi, doğada yaşam ve kampçılık eğitimi, akşam ateş başı eğlenceleri, gece yürüyüşü, yıldızları tanıma ve yıldızlarla yön bulma gibi birçok eğitici ve eğlendirici aktivitenin yanı sıra macera alanı ve survivor parkuru ile de keyifli etkinlikler yapılıyor.