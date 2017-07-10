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10 Temmuz 2017 12:58

Doğal afetlerde yaşanan şebeke sorunu için yeni çözüm

Bilgi teknoloji firması Atos, teknoloji markası Bull işbirliği ile Türkiye’de sık sık yaşanan doğal felaketlerde ya da askeri kayıplarda yaşanan şebeke sorunlarının önüne geçmek amacıyla geliştirdiği yeni çözümü Hoox’u tanıttı.

Doğal afetlerde yaşanan şebeke sorunu için yeni çözüm

10 Temmuz 2017 12:58


Bilgi teknoloji firması Atos, Türkiye’de sık sık yaşanan doğal felaketlerde ya da askeri kayıplarda yaşanan şebeke sorunlarının önüne geçmek amacıyla teknoloji markası Bull işbirliği ile yeni hizmeti Hoox’u tanıttı. Hoox, standart bir akıllı telefonun kullanılabilirliğini koruyarak olası sorunlu durumlarda cihazın polis ya da askeri güçler tarafından güvenle takip edilebilmesini sağlarken ve gizlilik ve esneklik seviyesini garanti eden ilk 4G çözümü sunacağı bildirildi.


Yapılan açıklamada Hoox, 4G üzerinde Profesyonel Mobil Radyo (PMR) ağlarına özgü bir veya birkaç kişi arasında eş zamanlı olarak konuşmayı sağlayan ’bas-konuş’ işlevi ile yenilikçi güvenlik ve esneklik işlevleri sunarak, 4G’nin sunduğu yeni iletişim teknolojilerini güçlendirdiği, ayrıca sahip olduğu ’Blue Force Tracking’ özelliği ile kullanıcı tarafından belirlenen güvenli liste ve IoT’li cihazlarla bir güvenlik katmanı oluşturarak bir iletişim kanalının daima mevcut olmasını sağladığı kaydedilirken, ekipteki tüm birimler kesintisiz bir şekilde iletişimde kalabiliyor. Fiziki saldırılara ve iletişim engellemesine karşı da tamamen korunan üç yenilikçi bileşene sahip modüler bir çözüm.


4G şebekesi üzerinde tam bir güvenlik sağlayan Hoox’un müdahalelere, şifrelenmiş iletişimlere (ses, veri ve konum) ve güvenli altyapıya karşı da koruma imkânı sunduğunu belirten Atos Türkiye CEO’su Cüneyt Uslu, "Hoox’u son derece güvenli telefonculuk ve geniş alanlardaki kritik alan iletişimi ağlarında konuşlandırılması konusunda uzun yıllar edindiği uzmanlığımız ile geliştirdik. Sivil ve kritik teknolojilerdeki uzmanlığımızı kullanarak, iletişim teknolojilerinin bugün savunma ve ulusal güvenlik için nasıl kullanılması gerektiğini belirliyoruz" dedi.




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