Doğal vitamin ve mineral kaynağı polen

Polenin, bitkilerin üreme hücresi olduğunu belirten Beeo Arı Ürünleri Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, koloninin arı sütü üretimi ve protein ihtiyacının karşılanması adına polenin işçi arılar tarafından toplandığını bildirdi.

Polenin bileşimi, rengi ve şekli elde edildiği bitkisel kaynağa göre değişkenlik gösterdiğini dile getiren Samancı, "Polen, insanlar için gerekli aminoasitleri bileşiminde bulundurmasının yanı sıra polen, A, C, E ve B kompleks, K, CA, Mg, Na, S, P, Al, Cl, B, Cu, Fe, I, Mn, Si, Ti, Zn, Ni gibi mineralleri de içermektedir" diye konuştu.

Samancı, polene bakılarak çevredeki bitki florasıyla ve balın kaynağıyla ilgili de bilgi edilebileceğini belirtti.

"Polenin düzenli kullanmanın faydaları"

Samancı, "Polen arılar için doğadaki tek protein kaynağıdır ve beslenme açısından önemli bir role sahiptir. Polenin yeterli düzeyde olmaması, arı kolonisindeki popülasyonun azalması ve arıların pestisit, patojen gibi zararlı dış etmenlere karşı dirençlerinin azalmasıyla sonuçlanabilir" şeklinde konuştu.

Polen ile ilgili sağlık üzerine yapılmış birçok araştırma olduğuna değinen Samancı, "Yapılan bu araştırmalarda polenin, sinirsel, soğuk algınlığı ve ülser gibi hastalıklarda kullanımı olduğu belirlenmiştir. Polenlerin hücre yenileyici, canlılık verici, iştah artırıcı, hemoglobini yükseltici, sindirimi kolaylaştırıcı özellikleri olduğu ve üreme sistemi üzerine olumlu etkilerinin bulunduğu da ortaya konulmuştur” dedi.

Vitamin ve mineral deposu

Polen bileşiminin yüzde 20 oranında protein, yüzde 13 oranında lif içerdiğini kaydeden Samancı, polenlerin ayrıca B2 vitamini, demir ve çinko içerdiğini, 20 gram polen tüketildiğinde günlük B2 vitamini ihtiyacının yüzde 30’unun, demir ihtiyacının yüzde 18’inin ve çinko ihtiyacının yüzde 7’sinin karşılanması için yeterli olduğunu dile getirdi.

Samancı, "Poleni düzenli miktarda beslenmenize dahil ediyorsanız dışarıdan ayrıca beslenmenizi desteklemek amaçlı vitamin mineral preparatı almanıza gerek kalmaz. Polen, çocuklar tarafından günde en az 1-2 tatlı kaşığı, yetişkinler tarafından günde en az 2-4 tatlı kaşığı tüketilebilir. Doğrudan çiğnenerek ya da su, süt, meyve suyu veya yoğurt ile karıştırarak tüketebilirsiniz" ifadelerini kullandı.