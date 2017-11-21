Kış gelmesiyle yüksek doğalgaz faturalarıyla ilgili tedirginlik de başladı. Kombi Market Genel Müdürü Yusuf Eyüboğlu, soğuk havaların yaklaşması ile kabarık doğalgaz faturası ödememek için alınması gereken önlemleri anlattı. Öncelikle doğru kombi kullanımı hakkında bilgiler veren Eyüboğlu, doğalgaz faturaları düşürmek için yapılması gerekenler arasında doğru kombi seçimi yapmak gerektiğini bildirdi.

Doğru kombi seçimi için önceliğin yoğuşmalı kombi kullanmak olduğunu söyledi. Kombiyi sürekli açıp kapatmaktansa sabit bir ısıda tutmak gerektiğinin altını çizen Eyüboğlu, "Kombi bakımı ihmal etmeden düzenli yaptırmak da alınması gereken ilk önlemler arasında geliyor" dedi.

Yanlış kombi kullanımı tüketiciye şişkin doğalgaz faturaları olarak geri döndüğünü anlatan Yusuf Eyüboğlu, kombi seçimine ve kullanım önerilerine dikkat ederek bunun önüne geçmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Petek temizliği önemli

Kombi ayarlarının yükseltmesine rağmen halen petekler tam anlamlı ile ısınmıyor ise, sebebi muhtemelen peteklerin kirli olmasından kaynaklandığını belirten Yusuf Eyüboğlu, "Petekler uzun süre temizletilmediği taktirde, içerisinde oluşan tortu ve kireçler çamurlu suya dönüşür. Kirli bir petek ile temiz bir petek arasında inanılmaz derecede ısı farkı vardır. Temizlenen petekler ile daha düşük ayarda daha fazla ısınarak yüzde 20 oranında doğalgaz faturasından tasarruf edebilirsiniz" dedi.

"Faturadan tasarruf etmeniz için bir etkende oda termostatıdır"

Oda termostatlarının oda sıcaklığını ihtiyaca göre sabit tuttuğunu ve "Sabit tutmayıp soğuk oldu" diyerek ayar yükseltme, "Sıcak oldu" diyerek ayar düşürme yapıldığında faturalarda yüzde 10 şişmesine sebep olduğunu vurgulayan Eyüpoğlu "Bu yüzden kombinizi odanın ısısına göre çalıştıran oda termostatı kullanmanızı önermektedir" şeklinde konuştu.