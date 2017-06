Doğaltaş ihracatı ilk 5 ayda yüzde 22 arttı

İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Çevik, yılın ilk 5 ayında işlenmiş traverten ihracatında yüzde 22 oranında artış yaşandığını kaydetti. Bölünmüşlüğe dikkat çeken Çevik, 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren sektörü tek fuarda birleşmeye davet etti.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, sektörün 5 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi. Çevik, "İşlenmiş travertende ilk 5 ayda yüzde 21.8 artış gösterildi. İşlenmiş mermerde yüzde 4.4’lük bir artış gerçekleşti" dedi.

Sektör için daha güçlü bir lobi gerektiğinin alçını çizen Çevik, Türk doğal taş sektörünün uzak pazarlarda daha etkili bir şekilde büyümeyi sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

Mermerin taşınması zor bir maden olduğuna dikkat çeken Çevik, "Yaklaşık 161 ülkeye mermer ihracatı gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de deniz taşımacılığı uygun ancak kara taşımacılığı pahalı. Bu nedenle limanlardan uzak olan bölgelerde yakıt teşviki almak sektöre katkı sağlayacaktır" dedi.

Çevik, en uzak pazarlardan biri olan Avustralya’nın ihracat yapılan ülkeler içinde 10’uncu sırada yer aldığını kaydederek şunları söyledi: "Türk firmaları, son dönemlerde yöneldikleri uzak pazarlardaki payını arttırmaya devam ediyor. 2 yıldır ucuzlama trendinde olan petrol fiyatlarını fırsata çeviren sektör, traverten ihracatında Amerika, Çin, Kanada, Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ilk sıralarda yer alıyor".

"Kalite ve uygun fiyatımızla büyüyoruz"

Türkiye’de çıkan doğal taşların çok kaliteli ve çok çeşitli olduğunu anlatan, Çevik, Türk şirketlerinin son yıllarda kalite anlamında kendilerini çok geliştirdiklerini ve diğer ülkelerle rekabet edebilecek seviyeye ulaştıklarını vurguladı. İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Çevik, Türk doğaltaşının tercih edilmesinin diğer bir nedenin ise İtalya ve İspanya taşlarına göre çok daha uygun rakamlara malzeme satılması olduğuna dikkat çekti. Çevik, line’larda yaşanan sorunların geçici olduğunu ve kısa zamanda çözüme ulaşacağını ifade etti.

"Teksas’ı Türk mermeri süslüyor"

Amerika pazarına 100’ün üzerinde Türk firmasının satış yaptığı bilgisini veren Mustafa Çevik, "Bu pazarda bej mermer ve traverten en çok satılan ürünler. Teksas’ta evlerin bahçelerinde en çok Türk mermeri kullanıldı. Eyalette her evin havuzu bulunuyor. Ağırlıklı olarak havuz kenarlarında kullanılan Türk travertenlerinin kullanıldığı bir başka alan ise araç parkları. Washington, New York bölgesinde ise Türk doğal taşı daha çok iç mekanlar için tercih ediliyor" diye konuştu. Amerika pazarındaki gelişmenin dinamiklerine dikkat çeken Çevik, Jazz’ın başkenti olarak gösterilen New Orleans’ta da Türkiye’nin pazardaki ağırlığının arttığını söyledi. Çevik, "Las Vegas’ta Türk mermeri kullanmayan otel yoktur. İtalya mermeri de satılıyor Amerika’da, ama Türk mermeri daha çok satılıyor. Ülkedeki havuz kenarlarında inanılmaz travertenimiz var. Georgie, Teksas, California, Arizona, New Orleans, New Mexico’da Türk ürünleri var" dedi.

"Tek fuarda birleşmeliyiz"

Sektörün birliğe ihtiyacı olduğunu da söyleyen Çevik, "Birlik ve derneklerin tek bir fuara odaklanması gerekir. Aynı sektör temsilcileri 2-3 ayrı fuara katılmak zorunda kalıyorlar. Biz tek yumruk olursak sektör bir kez para harcamış olur. Limanlardaki fiyatlar da yüksek. Buna çare bulunmalı. Mersin’deki liman masrafları ile İzmir’in liman fiyatları bir değil" diye konuştu.

"Bazı pazarlar için geç kaldık"

Sektörü geliştirmek, katma değerli ürünler üretmek ve sorunları çözmek için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Mustafa Selçuk Çevik, "Ancak sektörümüz açısından önemli ve gelişmekte olan Latin Amerika ülkeleri ve Afrika gibi pazarlara açılmakta geç kaldık. Sadece fuarlar sayesinde müşteri bağlantıları yapabileceğimiz dönemler geride kaldı. Fuarlar tabi ki çok önemli fakat yeniliklere açık olmamız lazım birçok sektörün yaptığı ikili iş görüşmelerine ağırlık vermemiz gerekiyor. B2B görüşmelerin çok daha faydalı ve daha uygun bütçeli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Abd’nin 100 yılda tükettiği çimentoyu Çin 3 yılda kullandı"

Çin’in son 4 yıldır Türkiye’den ve doğal taş üretimi yapan birçok farklı ülkeden çok ciddi ham madde aldığını anlatan Mustafa Çevik, "Çin’in 2011 ve 2013 yılları arasında 3 yıllık çimento kullanımı Amerika’nın 20. yüzyılda kullandığı çimento miktarından daha fazla. Bu inanılmaz bir gelişim, bizden aldıkları malzemeleri öncelikle kendi iç tüketimlerinde kullandılar sonrasında yurtdışı pazarlara sattılar. Çin hem işçilik hem enerji açısından çok avantajlı fakat doğal taş üretiminde kaliteyi ve seleksiyonu bizim kadar bilmiyorlar ve yakalayamadılar" dedi.