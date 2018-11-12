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Doğan Canku, Cemal Reşit Rey'de müzikseverlerle buluşacak

Flamenko gitarının ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden Doğan Canku, “flamenkovari” bir konserle İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Flamenko gitarının ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden Doğan Canku, “flamenkovari” bir konserle İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.


Ünlü sanatçı Doğan Canku Canku, 13 Kasım Salı akşamı saat 20:00'da İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konserde, kendisine has flamenko ezgileriyle süslediği unutulmaz eserlerini seslendirecek.Doğan Canku, Türk müzik motiflerini flamenkoya karıştırarak elde ettiği harmanla dünyada bir ilke imza attı. Paco de Lucia'ya Sultânî-Yegâh Sirto'yu çaldı ve Lucia'yı yaptığı senteze hayran bıraktı. Dünyanın en iyi flamenko sanatçılarından büyük övgüler alan Canku, kendini Flamenko sanatçısı olarak nitelendirmiyor. Sanatçı, Paco de Lucia'nın “adeta flamenko gibi” dediği bestelerinin tarzını ise “Flamenkovari” olarak tanımlıyor.Doğan Canku, 1969 yılında Selami Karaibrahimgil ve Ahmet Kurtaran ile Modern Folk Üçlüsü'nü kurdu. Modern Folk Üçlüsü, Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği'ni modernize ettikleri repertuvarı ile ülkemizi yurtdışında defalarca, başarıyla temsil etti.Konser biletleri 30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix'ten temin edilebilecek.

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