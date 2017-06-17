Doğu ve Güneydoğu STK’ları bir çatı altında

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Hakkâri, Iğdır, Gaziantep, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Tunceli illerinin İstanbul’da bulunan sivil toplum kuruluşlarını kapsayan Doğu Güneydoğu Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Platformu (DOĞU-BİR), kısa bir süre önce kuruluşunu gerçekleştirerek faaliyetlerine başladı. Diyarbakır Tanıtma Vakfı İstanbul Şube Başkanı Avukat Aydoğan Ahıakın, Bitlis Kalkınma Vakfı Başkanı Yrd.Doç.Dr. Abdulbeşir Ceylan, Şişli Önder Başkanı Mithat Akbudak, Şanlıurfa İşadamları Derneği Başkanı Sami Çiriş, Eczacı Mithat Ataman, Diyarbakır Kulp Dernek Başkanı İrfan Çiçek ve Gazeteci Fırat Aydınay tarafından kurulan Platform, sosyal, kültürel, iktisadi, ve ekonomik anlamda güç birliği yaparak, ülkenin her alanındaki hizmetlere katkıda bulunmayı amaçlıyor. Kuruluşundan sonraki ilk faaliyetini Üsküdar Belediyesi Kirazlıtepe Sosyal Tesislerinde yapan DOĞU-BİR (Doğu Güneydoğu Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Platformu,) yaklaşık bin kişiyi ağırladı. İftara katılan ve Platformun başkanlarını tebrik eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, meselenin kardeşlik meselesi olduğunu ve buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bütün samimiyetimle söylüyorum, bu güzel organizasyondan dolayı platform çatısı altındaki sivil toplumların başkanlarını ve sizleri tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Böyle bir Ramazan akşamında bir dost sofrasında buluşmak bence çok anlamlı bir davranış. Ramazan ayı bizleri sadece ibadet yaparak Allah’a yaklaştırmıyor, aynı zamanda Ramazan ayında birbirimize yaklaşıyoruz. Birbirimizle olan muhabbetimiz adeta kabarıyor. Zenginleşiyor. Kaldı ki Sivil Toplum Kuruluşları gönüllü faaliyetlerin, dayanışmanın, kardeşliğin, sevginin adeta katmer katmer arttığı oluşumlardır. Sivil Toplum Kuruluşları menfaatin, kavganın ve yarışın olmadığı yerlerdir. Tamamen gönüllük esasına göre görev yapıyorsunuz. Bakın bu akşam Türkiye’nin önemli vilayetleri, Doğu ve Güneydoğulular olarak buradasınız. Sizde bu akşam evinizde olabilirdiniz. Çoluk çocuğunuzla iftar yapabilirdiniz. Komşularınızla bir araya gelebilirdiniz. Ama sizi buraya iten sebep ne? Siz buraya gelirken dediniz ki ben yoksam orda bir eksiklik olur. Ben yoksam sözümüzü duyan olmaz. Ben yoksam bu ülkenin birliğine, beraberliğine bir halel gelir endişesiyle bu akşam buradasınız. Yoksa yiyeceğiniz yarım kase çorba, bir parça lokma. Değerli kardeşlerim mesele yeme içme mesele değil, mesele kardeşlik meselesi. Buna her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” .

Doğu ve Güneydoğu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı ve Diyarbakır Tanıtma ve Kültür Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) İstanbul Şube Başkanı Av. Aydoğan Ahıakın, “Bizim acılarımız ve sevinçlerimiz tarih boyunca hep bir oldu. Kıblemiz bir, kalplerimiz birdir. Özellikle 15 Temmuz darbe kalkışmasında sivil toplumunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu platform çatısı altında inşallah güzel işlere imza atacağız. Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlarıyla beraber Doğu ve Güneydoğu’da birleştirici, yapıcı, üretken faaliyetlere imza atacağız. Kardeşlik için buradayız. Doğu ve batı arsında gönülleri inşa etmek için buradayız. Bu arada Üsküdar’da çok büyük hizmetlere imza atan Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’e katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ülkenin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Platform Kurucularından Bitlis Kalkınma Vakfı Başkanı Yrd.Doç.Dr. Abdülbeşir Ceylan ise “Bu akşam buradaki tablo hepimizi çok mutlu etmiştir. Çünkü bu beraberliğe ve birliğe çok ihtiyacımız vardı. Amacımız bu aileyi daha büyütmektir.Biz bölgesel bir sivil toplum kuruluşuyuz ama, bölgecilik asla yapmayacağız. Bu ülkede yaşayan herkese hizmet etme şiarına uyarak hareket edeceğiz. Tüm yurttaşlarımıza hizmet etmek istiyoruz. Burada Platformumuza destek veren Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’e teşekkür ediyorum” dedi.

Selamlama konuşması yapmak üzere kürsüye gelen Ataşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İsmail Levent, “Referandum da bu ülkeyi kurtaran Doğu ve Güneydoğu oldu. Mührünü vurdu, imzasını attı. Allah’ın izniyle ülkenin kurtuluşu için gayret ve mücadele buradan başlatıldı. Bundan sonra da ülkenin bekası için aynı inançla ülkemize sahip çıkacağız. Bu yoğun katılımınızdan dolayı hepinizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

İftara katılan bir çok STK Başkanları da kürsüye gelerek birer selamlama konuşması yaparak, Platforma desteklerini ve memnuniyetlerini dile getirdiler.