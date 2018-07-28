Doğukan Manço Dj şov Büyükçekmece’yi salladı

Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan Doğukan Manço, Dj şovu ile vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Büyükçekmece Belediyesi’nce Sinanoba’da yaptırılan Barış Manço Parkı’nda sahneye çıkan Doğukan Manço, muhteşem Dj Şovu ile Büyükçekmecelileri coşturdu.

Doğukan Manço sergilediği performansla 7’den 70’e her yaş grubuna unutamayacakları bir gece yaşattı. Özellikle her yaştan insanın sevgisini kazanan sevilen sanatçı babası merhum Barış Manço’nun da şarkılarına yer veren Doğukan Manço, zaman zaman duygusal anlar da yaşattı.

“Bizim için çok daha anlamlı”

Doğukan Manço’nun enerjisine hayran kaldığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Doğukan kardeşimiz bu gece sergilediği performansla hepimizi coşturdu. Çok değerli sanatçımız rahmetli Barış Manço’nun adını verdiğimiz bu parkta oğlunun binlerce insanı eğlendirmesi bizim için çok daha anlamlı. Festivalimize renk ve coşku kattığı için kendisine teşekkür ederim” dedi.