Doğulu kadınların el emeği ürünleri Sultanahmet’te satışa sunuldu

GAP İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ÇATOM’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediği ’Doğudan İstanbul’a Kadın Eli Sergisi’nin 12’ncisi Sultanahmet Meydanı’nda açıldı. Açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, eşi Şeyma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eşi Hatice Uysal ve çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, serginin aslında doğudan dünyaya açılan bir kapı olduğunu söyleyerek, "Çünkü Sultanahmet Meydanı ülkemizin en fazla turist çeken bölgesidir. İnanıyoruz ki bu sergi İstanbul ile GAP bölgesindeki vatandaşlarımın ayrı bir bağı köprüsü olacaktır. Ülkemiz, doğusuyla batısıyla hep beraber bir bütün olarak el ele verdiğinde daha da kalkınmış olacak. Büyükşehir belediyesi olarak insanlarımızın hem kendi el emeği ürünlerini ortaya çıkarabilmeleri adına hem kabiliyetlerini ortaya koyabilmeleri adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi kurslarımız (İSMEK) var. GAP idaremizin 9 il 45 merkezde yaptığı bu çalışma ile bizim yaptığımız İSMEK çalışmalar aynı şeylerdir. Bu çalışmalar, kadınlarımıza kendi kabiliyetlerini ortaya koyabilme, bir şeyler üretebilme, ürettiklerini diğer insanlara ulaştırabilmeleri adına güzel bir faaliyettir" dedi.

Serginin açılışında emeği geçenleri tebrik eden Vali Şahin ise "Türkiye 500 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru gidiyor. Milli gelirini 25 bin doların üzerine çıkarma hedefinde yürüyor. Bunu yaparken sadece belli bir kesimin iş gücüne katılması yetmiyor. Kadınlarımızın da iş gücüne ve üretime katılmaları gerekiyor. Toplumumuzun yüzde 75’inin istihdama katılması gerekir ki bu hedefin üzerine çıkalım" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Doğudan İstanbul’a Kadın Eli Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri açılışın ardından Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde kadınların yaptığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi dolaştı. El emeği ürünlerin satışından elde edilecek gelir Güneydoğulu kadınlara verilecek.