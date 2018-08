Nacar, açıklamasında bedelli askerliğe gideceklerin kıdem tazminatı alabilecekleri, doğum ya da askerlik borçlanmasında taksit imkanı gibi bir çok konuda bilgi verdi. Ayrıca Nacar, merak edilen nişan töreninde yaşananları da anlattı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen tören ile İnanır ailesi üyesi Güzellik Uzmanı Ebru İnanır ile nişanlanmıştı. Önce nişan töreni ile bilgi veren Nacar, daha sonra gündemdeki sosyal güvenlik konularıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Nişan sürecine gelene kadar Ebru İnanır’ı ikna etmenin kolay olmadığından bahseden Nacar, “Tabiki karar vermek ve Ebru Hanım’ı kandırmak kolay olmadı. Bizim için bu süreç bayağı uzun geçti. Sonuç itibarıyla, bir karar vermeden önce anlaşmak gerekir. Baktık ki her şey uyuyor. Kendisi zaten İnanır ailesinin, Türkiye’de söz sahibi olmuş güzellik ve kozmetikle ilgili bu Türkiye piyasasında isimleri var. İnanır aileleri çok eskilere dayanıyor. Bende kendileriyle bu noktada evlilik yolunda yürüme kararı aldığımı söylemiştim. Tabi bu kolay olmadı. Sağolsun, Ebru hanım bu konuda çok da mütevazıydı. Ama sonuç itibarıyla biz Çırağan Sarayı’nda, 30 Temmuz 2018’de nişanımızı yaptık” dedi.

“İsteme töreninde içtiğim kahvanin içinde ne vardı bilmiyorum”

Keyifli anların yaşandığı röportajda Erhan Nacar, sözü kız isteme gününe getirdi. İsteme töreninde adet gereği kendisine getirilen kahvenin içinde ne olduğunu hala bilmediğini ancak acı da olsa içtiğini dile getirdi.

Nacar o anları şu şekilde anlattı: “Nişan törenimizi yaptık ama bunun bir isteme öncesi vardı. Kahveye tuz, karabiber atma olayları vardı. Biliyorsun, Türk usulünde bunlar adetimiz. Orasını Ebru anlatacak ama içine neler koyduğunu daha bilmiyorum. Dolayısıyla kahveyi içene kadar işin enteresan yanı, normal su bardağı ufak olması lazım, bana bunlar kavanoz getirmişlerdi. O kadar acıydı. Kuralları da, kahvenin hepsini içmek. Ağzına kadar doldurmuştu. Seversen içeceksin, bende ölümüne içtim. Kız isteme olayında hem sevgili sayın Ahmet Hakan olsun, hem Gökhan Taşkın olsun, hem Ünal Taylı olsun, Öztürk Taylı ve burada çok değerli Ufuk Özcan, Onur Yüksel ve Aras Erciyas kardeşlerimiz olsun, tabiki Ebru İnanır’ın ailesi sülalesi hep oradaydı. Çok güzel bir isteme olayından sonra yüzüklerimiz takıldı. Ondan sonra hep beraber konvoy halinde Çırağan Sarayı’na geçtik ve oradaydık.”

“Erhan sürprizlerle dolu bir insan”

Sürecin çok güzel ve heyecanlı geçtiğini dile getiren Ebru İnanır ise “Erhan sürprizlerle dolu bir insan. Her an çok güzeldi, isteme çok güzeldi, nişan çok güzeldi ve hediyeler çok güzeldi. Her şey için teşekkür ediyorum. Ailesi zaten çok özel ve muhterem insanlar, çok kaliteli insanlar. Dolayısıyla hem ailelerimiz çok iyi anlaştı, uyum sağladı. Hem biz çok mutlu olduk ve uyum sağladık. Kahve de her şey vardı. Tuz, şeker, köri bile koydum. Çok karışık şeyler vardı ama içti, beni kırmadı” dedi.

Ebru İnanır, Erhan Nacar ile birlikteliklerinden bir de yeni bir iş doğabileceğini belirterek “Ben güzellik uzmanı, Erhan Nacar da sosyal güvenlik uzmanı. Bu uzmanlık dallarını birleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Eşime her türlü desteği vereceğim”

Erhan Nacar, iş hayatında da eşine her türlü destek vereceğini altını çizerek, “Sosyal güvenlik uzmanlığında artık en üst devrelere geldim. Benim gibi ağabeylerim var, büyüklerim var. Onların izinden gidiyorum ama güzellik uzmanlığında eşimin yanında olacağım. Her türlü desteği vereceğiz. Sonuçta bende kendi bakımımı seviyorum. Dolayısıyla bende gittiğimde hemen cilt bakımı yapıyorlar. Yani herkes güzel görünmek zorunda” diye konuştu.

“Bedelli askerliğe gidenler kıdem tazminatı alabilir”

“Kesinlikle emekliliğe kadar devam” diyen Ebru İnanır’ın ardından gündemdeki sosyal güvenlik konularına değinen Erhan Nacar, sosyal güvenlikte son dönemde önemli gelişmelerin yaşandığını aktararak “Tabiki emekli aylığını da ben bağlayacağım. Artık yüksek mi bağlarız, nasıl bağlarız bilmiyorum. Sosyal güvenlikte son zamanlarda çok değişiklikler var. Gündemde bedelli askerlik konuşuluyor biliyorsunuz 21 gün. 3 ay içinde belli bir para yatıracaklar ve onların işten ayrılırken kıdem tazminatı alabilme durumları var. Bu çok önemli. Olur da iş yerinden memnun değiller, askerlik bahanesi ile işten ayrılanlar belli kriterleri oluşturduktan sonra kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bundan sonra yüksek emekli maaşı, çalışanlar artık emekli aylıklarını yükselterek gidebilirler. Çalışan arkadaşlarımız hedeflediği bir rakam var 2 bin lira, 3 bin lira, 4 bin liraya kadar o hedeflerine ulaşabilir. Bunun için yapılması gereken çok önemli bir şey var. Öncelikle hangi illerde çalışıyorlarsa onları birleştirsinler. 2000 öncesinde 96,97,98 ve 99 yıllarında ful çalışsınlar. Dolayısıyla son bir yıl kala yüksekten ödemeye ya da son bir yıl kala hizmet birleştirmesi yapsınlar, son yedi yıl kala yükselterek arttırabilirler. Böylece yüksek emekli maaşı alabilirler. Şimdi askere gidenler, dönüşlerinde borçlanmalarını yapabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Asgari ücret zammının yaklaştığını belirten Nacar, “Zam gelecek. Buradan uyaralım. Özellikle doğum yapan anneler, askerlik yapan arkadaşlarımız ve aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza çok yakında 4 ay sonra, zam var. Asgari ücret artacak. Asgari ücret arttıktan sonra daha fazla ödeyecekler. 7 ile 15 lira arası ceplerinde para kalabilir. O yüzden ihmal etmesinler” dedi.

“Doğum ya da askerlik borçlanmasında taksit imkanı”

Doğum ya da askerlik borçlanmasında taksit imkanının bulunduğunu hatırlatan Nacar, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Bir de ayrıca şunu söylemek istiyorum; doğum borçlanması yapan anneler, askerlik borçlanması yapan beyler isterlerse, bu borçlanmalarını taksitler halinde ödeyebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu taksitlendirme imkanı vermese de, vatandaşlar SGK’nin boşluklarından yararlanarak, parça parça yatırabilirler. Doğum borçlanması ya da askerlik borçlanması yaptınız, 3 ay içinde ödeyin diye size bir belge geldi. İşte o üç ay 13 bin lira yerine 3 bin lira yatırırsanız o zaman siz 3 bin liralık yatırdığınız gün kadar satın almış olursunuz. Böylelikle bir 3 ay sonra bir hak daha talep edip 3 bin lira, 3 bin lira ödeyerek, 13 bin lirayı ödeyebilirsiniz. Bu da aslında taksitlendirme imkanı doğurmuş oluyor. Bunu vurgulamak istiyorum.”

“Çok önemli yasalar gelecek”

Türkiye’nin artık sosyal devlet anlayışıyla yeni bir sistemine girdiğinin altını çizen Nacar, “Yeni sistemde Çalışma Bakanlığı ile Aile Politikaları Bakanlığı yok. Tek bakanlık çatısı altında toplandı. Bundan sonra emeklilerle ilgili, çalışanlarla ilgili, memurlarla ilgili, Bağkurlularla ilgili çok önemli yasalar gelecek. Lütfen bunları takip etsinler” ifadelerini kullandı.

Kamuda yarı zamanlı çalışma

Erhan Nacar, kamuda yarı zamanlı çalışma konusuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Devlette son zamanlarda part-time çalışılma konuşuluyor, aslında bu sistem zaten var ama devletin bünyesinde yoktu. Meslek liselerinde okuyan arkadaşlar, onlar zaten 3 günlük part-time çalışıyorlar. Belli oranda çalıştıkları iş yerlerinden para alıyorlar. Aynı şekilde İşkur da devlet üzerinden, eğer devlet İşkur’a derse ki, “Bana senden meslek eğitimi almış kişiler ihtiyacım var” dediğinde, İşkur üzerinden gidip part-time devlette çalışabilecekler.

Dolayısıyla lise mezunu ve lise meslek lisesi okumak zorundalar. Bu arkadaşlarımız için devlet İşkur üzerinden böyle bir çalışma sistemi başlatabilir. Bunun için bir an önce İşkur’a gidip müraacat yapılmalı böyle bir imkan doğduğunda, hem iş olarak imkan sağlanmış olacak hem de devlet kadrolarına girmiş olacaklar ama devlet memuru olmayacaklar. Sadece part-time çalışan işçi sınıfında olacaklar. Ama devletin güvencesinde bir sigorta imkanı doğacak.”