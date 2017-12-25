Doktor ressamdan “Umudu Ararken” sergisi

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Maltepe Belediyesi’nin Aralık ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, Baybağ’ın son dönemde yaptığı eserleri yer alıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve uzun yıllar Haydarpaşa Numune Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İhtisası’nda çalışan Baybağ, bir taraftan da sanat çalışmalarına ağırlık verdi. Baybağ, hayata bakışını, insanoğluna dair gözlemlerini doğa ve doğa ötesi öğelerle sorgularken, sergisinin merkezinde “Umut” temasının olduğunu belirtti.

Tuvalde dilek ağacı

Baybağ, serginin dikkat çeken çalışmalarından biri olan “dilek ağacı”na ilişkin ise şunları söyledi: “Renkli kağıtlara yazılıp, renklere keselere dikilmiş yaklaşık bin adet rengarenk dilek bulunmakta. Tamamı dünyanın dört bucağından, farklı kişiler tarafından yazıldı. Tuvale işlediğim bu dilekler gerçek dileklerdir. Bu dileklerin samimiliği bence bu işin en önemli özelliklerinden biri. Bu samimiliği dilekleri toplarken, insanların kağıt parçalarını bana uzattığında gözlerindeki umutta gördüğüm için söylüyorum.” Sergi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar Galeri Maltepe’de, sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.