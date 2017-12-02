Doktorlar HIV farkındalığı için sahne aldı

1 Aralık Dünya HIV/AIDS Günü’nde sahne alan doktorlar hem bu konudaki mesajlarını verdi, hem de katılımcılara keyifli bir konser izletti.

1 Aralık Dünya HIV/AIDS Günü’nde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de HIV/AIDS konusunda yapılan sosyal aktivitelerle bu konuda bir farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Günümüzde artık HIV değil, bilinçsizlik AIDS’e yol açıtığı belirtiliyor.Toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla dün akşam organize edilen özel gecede Prof. Dr. Volkan Korten ve Uzm. Dr. Muzaffer Fincancı’nın üye olduğu müzik grubu Burcaz sahne aldı. Kırmızı Kurdele İstanbul tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve Gilead Sciences Türkiye desteğiyle gerçekleşen etkinlik öncesinde sahne alan doktorlar konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Etkinliğe müzikle destek veren doktorlar yaptıkları açıklamada, HIV/AIDS hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladılar.

Burcaz grubunda gitar çalan Marmara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Korten, 1980’lerin sonundan beri HIV hastalığını izleyen bir doktor olduğunu belirterek, 2011’den sonra hastalığın artmaya başladığını ifade etti. Prof. Dr. Korten, konuşmasına şöyle devam etti:

’’İstanbul’daki en fazla hasta sayısına sahip kurumlardan birinde çalışıyorum. Yıllardır bu hastaları izliyorum. Bu hastalık konusunda farkındalık oluşturabilecek aktivitelere elimden geldiğince katılıyorum. Bu yıl da, ’’Doktorlar hastaları için çalıyor’’ aktivitesi içinde yer alarak destek vermek istedik. Bizim Burgazada’lılar olarak amatör bir müzik grubumuz var. Biz Burcaz diyoruz. Bu kez konuyu yakından bilen doktorlar olarak müzikle bu hastalığa dikkat çekmek istedik. Çünkü hastalık 2011’den sonra hızlandı. Bu nedenle önlem alınması gerekiyor. Biz bu konuya her platformda dikkat çekmeye çalışıyoruz. Özellikle daha aktif tarama çalışmaları yapılmalı. Taramaların da daha çok etkilenen gruplarda yapılması önemli. Korunma önlemlerinin yayılması ve bu konudaki eğitimin daha çok gençlere yayılması lazım. Ama bunlar olmuyor, farkındalık istenen düzeyde değil. Farkındalık oluşturulması için özel bir çaba sarfedilmiyor. Hastalığın daha çok cinsel hayatla bağlantılı olmasından dolayı çekiniliyor. Bu da farkındalığın oluşmasını engelliyor’’.

Orkestrada davul çalan Emekli Uzman Dr. Muzaffer Fincancı ise yaptığı açıklamada, Türkiye’de 10 yıl öncesine göre HIV/AIDS konusunda farkındalık azalması olduğunu belirterek, bu hastalığın ölümcül bir hastalık olmaktan çıkmasıyla birlikte önemsenmesinin de azaldığını söyledi. Dr. Fincancı sözlerine şöyle devam etti:

"Bence bu büyük tehlike. Farkındalığın artırılması lazım. Biz de doktorlar olarak bunun için buradayız. Bu hastalığın tedavisinde çok şey değişti. Pozitif insanlar da artık tedavi sayesinde çocuk sahibi bile olabiliyor. Günümüzde virüs yoksa bulaşma da yok. Bunu vurgulamak ve bu hastalığa karşı farkındalığı artırmak için bu akşam buradayız. Farkındalık oluşturmak için STK’ların gücü belli. Onlar ellerinden geleni yapıyor ama bu seferberlik şeklinde toplu olarak hareket edilmesi lazım. Bütün herkesin hasta sayısının arttığının farkında olması lazım. Bunun farkında varılmalı ki toplumda farkındalık oluşturulmalı’’.