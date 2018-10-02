Doktoru öldüren saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi

Bahçelievler'de özel bir hastanede Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'ı vurarak öldüren saldırgan Serhat T., Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Bahçelievler'de özel bir hastanede Mart ayından beri tedavi için gittiği doktoru Fikren Hacıosman'ı silahla vurarak öldüren Serhat T., polis ekipleri tarafından Esenler'de bir akrabasının evinde yakalandı. Zanlı, polis tarafından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahsın şubeye girerken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktığı görüldü.