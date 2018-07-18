Dökülen saçlar için en etkin tedavi yöntemleri

Melike Külahçı dökülen saçlara yönelik cerrahi müdahale gerektirmeden uygulanabilecek tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Transmed Tıp Merkezi Medikal Direktörü Melike Külahçı, “Güzelliğin en önemli tamamlayıcılarından olan saçlarımız hepimiz için çok değerli. Saç dökülmesi özellikle erkeklerde görülse de kadınlar için de cılız saçlar mutsuz edici bir durum” dedi.

Külahçı uygulanabilecek tedavi yöntemlerini şu şekilde açıkladı:

“PRP: Ameliyat olmayan girişimlerin başında PRP denilen (Platelet Rich Plasma) işlem gelmektedir. Kliniğimizde bu işlemi “Saça Gençlik Aşısı” olarak isimlendirmekteyiz. PRP yönteminde hastadan kan alınarak santrifüj edilir, elde edilen serum, mezoterapi gibi minik küçük miktarlarda ve yaygın olarak derinin içine enjekte edilir. Bu işlem saçlara gençleştirici bir etki yapmaktadır. 1’er hafta arayla 3 tekrar gerektirmektedir. Bu işlemi gerek saç ekimi sırasında gerek operasyon olamayacak hastaya uyguluyor ve çok iyi sonuç alıyoruz.

Growth Faktör: Büyüme faktörü diye bilinen bu doku hormonu aslında vücudumuzda var olan ve tamire ihtiyaç duyan tüm dokulara uyarıcı olarak vücut tarafından salgılanan bir hormondur. Şu anda laboratuvarda üretilmiş formu oldukça popüler. 1 hafta arayla 4 tekrar yapıldığında saçta ciddi bir canlanma ve gençleşme hissedilmektedir.

Lazer tarağı: Düşük frekanstaki lazer ışınlarının saç köklerini canlandırdığı ve harekete geçirdiği anlaşıldığından beri dünyanın her yerinde tarak biçimine getirilmiş mini lazer araçları çok yaygın biçimde satılmaya başladı. Kullanımı ise çok kolay; başın üstündeki saçlı deriye temas edecek şekilde bu lazeri uyguladığımızda saç köklerinin eskisinden daha canlı ve daha kalın telli olduğunu fark etmeye başlıyoruz. İşlemi haftada 2-3 kere uygulamak yeterli olacaktır.”